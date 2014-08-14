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Культура

14 августа 2014, 11:08

На Культ-пикнике в Перово организуют мастер-класс по наивной живописи

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Фото: ИТАР-ТАСС

В грядущие выходные, 16 и 17 августа, в парке Перово пройдет Культ-пикник, на который приглашены сотрудники музеев, художники и музыканты. Мероприятие является частью Дней культуры, которые проходят в рамках фестиваля "Лучший город земли".

В праздничной программе – мастер-класс по наивной живописи и изготовлению народной куклы, а также квест-путешествие от Музея наивного искусства; лекции о жизни цариц и царевен в Измайловском дворце, о философии экономики Востока и Запада и об истории русского садово-паркового искусства; фотовыставка Московского зоопарка, приуроченная к его 150-летию.

Тематические лекции о телескопе и исследованиях космоса организуют под куполом мобильного планетария, который установят в парке 17 августа. На главной сцене выступят классические и джазовые музыканты. Так, в числе исполнителей – солисты "Московской оперетты", участник арт-проекта "Тенора XXI века", фолк-группа "Ярилов Зной" и джаз-оркестр "Данс-Лэнд".

Свои экспозиции представят музеи Сергея Есенина и Марины Цветаевой.

"Восточному округу Москвы в культурном плане есть чем гордиться: здесь расположен Музей наивного искусства, Усадьба "Кусково", Культурные центры "Акулово", "Россия", "Восток", Дворцы культуры "Перово", "Новокосино" и ДК "На Вешняковской", - добавили в столичном департаменте культуры. Аналогичная акция состоялась на ВДНХ, где профессиональные танцоры учили всех желающих танцевать аргентинское танго, хип-хоп, брейк данс, сальсу, фламенко.

Мероприятия в рамках Дней культуры уже состоялись в парке "Дружба" в СЗАО и в парке у реки Городня ЮАО. Для посетителей организовали лекции, презентации музее и библиотек, мастер-классы, литературные чтения и поэтические чтения.

Отметим, что Дни культуры проходят в столице с июля по август в рамках Года культуры в России. Участники проекта – библиотеки, художественные школы, театры, находящиеся в ведении департамента культуры. Москвичи смогут узнать новое о культурной жизни в округе и записаться в понравившееся учреждение.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, приоритет отдается развитию культуры на периферии, где наблюдается дефицит культурных учреждений.

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Сюжет: Фестиваль "Лучший город Земли": от музыки и театра до стрит-арта

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