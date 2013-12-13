На фестивале "Ночи Сибирии" выступит тувинский ансамбль "Хуун-Хуур-Ту"

20 и 21 декабря в Светлановском зале Дома музыки пройдет Первый ночной фестиваль "Ночи Сибирии", на котором соединится архаика и современность. Выступление музыкантов, наследников богатейших культур, поможет погрузиться слушателям в пространство, соединяющее человека с его корнями.

"Хуун-Хуур-Ту". Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках фестиваля выступит тувинский ансамбль "Хуун-Хуур-Ту", вобравший в себя наследие тувинского фольклора и традиции горлового пения. В Греции ансамбль занимал первое место в поп-чартах, опередив Мадонну и U2.

В первой части первого вечера выступит певица Намгар Лхасаранова, сочетающая в своем творчестве традиционные и современные вокальные техники. В последнем альбоме "Рассвет Праматерей" (2012) Намгар показала всю красоту древней сибирской музыки, совместив ее с современными инструментами и новейшими аудиотехнологями.

Во второй день слушателям представят этномифологическую сюиту Владимира Мартынова "Дети выдры", созданную на основе двух "сверхповестей" Велимира Хлебникова "Дети выдры" и "Зангези". Сюита обращается к мифологии сибирско-амурского племени орочей. Она объединит архаичное горловое пение и тувинскую инструментальную музыку с современными технологиями. В концерте примут участие ансамбли "Хуун-Хуур-Ту" и Opus Posth, академический хор "Млада" и Владимир Мартынов.

Для мероприятия специально выбрана самая длинная ночь в году, так как она издавна связывалась с древним языческим праздником – астрологическим началом Нового года. В период зимнего солнцестояния открываются ворота из прошлого в будущее и усиливается связь человека с природой.

Начало – в 22.00, стоимость билетов - от 300 рублей.

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