Акция "Ночь музыки" пройдет на 150 городских площадках

Общегородская акция "Ночь музыки" пройдет в Москве 5 октября. Мероприятие разделено на три блока: День, Вечер и, собственно, Ночь. Профессиональные и начинающие музыканты, представляющие различные жанры, выступят на 150 культурных площадках города. Концерты состоятся в Домах культуры, кинотеатрах, в библиотеках и в 12 музыкальных школах.

Акция, приуроченная к празднованию Международного Дня музыки, проводится по подобию Ночи в музее и Библионочи. При этом музыкальный фестиваль планируют сделать ежегодным.

"В этом году в центре внимания акции находится музыкальная классика, представленная в разных жанрах – от барочной до джазовой музыки. В программе заявлены такие участники, как Александр Рудин, Игорь Бутман, Петр Айду, Иван Почекин, оркестры Musica Viva и "Русская филармония", камерный оркестр "Гнесинские виртуозы", ансамбль QUESTA MUSICA", - сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Помимо концертов участников акции ждут лекции, мастер-классы и видеопоказы оперных постановок.

Для тех, кто не причисляет себя к "совам", акция "Ночь музыки" начнется в 16.00. Блок День включает детские концерты. Главной площадкой станет музыкальная школа имени Мурадели.

В 19.00 стартует программа Вечера музыки. Концерты состоятся на сценах 12 столичных школы. Перед публикой выступят лауреаты музыкальных премий и выпускники российских и зарубежных музыкальных вузов.

Ночные мероприятия стартуют в 22.00. Пройдут они на площадках Дома музыки, концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных, камерного зала Московской филармонии, дизайн-завода "Флакон" и "Сахарта".