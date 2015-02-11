Электронщики D-Pulse презентуют альбом под инсталляции в "16 тонн"

Фото: Страница музыкантов в Facebook

14 февраля в клубе "16 тонн" выступит электронная группа из Ижевска D-Pulse. Музыканты известны танцевальными хитами, выходящими на мировых лейблах Kitsun?, Island Records, Ministry of Sound.

Музыканты представят свой первый лонгплей Consequenced, вышедший в октябре 2014 года. Вместе с ними на сцену выйдут D.J.Cross и Acos Coolkas.

D-Pulse была основана в 2004 году четырьмя подростками с синтезаторами, еще не окончившими средней школы. Сначала они дали концерт в Москве, а затем - в Европе. Журналист лондонского The Wired даже приехал в Ижевск, чтобы лично убедиться в существовании группы.

Впоследствии треки и ремиксы D-Pulse выходили на известных лейблах: компиляция на Kitsun? и Late Night Session от Ministry of Sound, микстейп от рэпера Snoop Dogg. В 2011 году легендарная звукозаписывающая компания Island Records (Брайан Ино, Disclosure) выпустила сингл английского рокера Пола Уеллера с ремиксом от D-Pulse.

В 2012 году D-Pulse стали обладателями премии "Золотая Горгулья" в номинации "Лучший танцевальный проект". С этого же года коллектив экспериментирует с аудиовизуальными технологиями в составе объединения Tundra. Инсталляции коллектива можно было увидеть на фестивалях "Суперслет", "Ночь Новых Медиа", а также на открытии корабля "Брюсов". Кроме того, их проекты выставлялись в Центре современного искусства Женевы и ряде российских галерей.

Начало - в 23.55, вход - от 600 рублей.

$2

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Примерно так выглядят концерты D-Pulse

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