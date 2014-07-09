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Культура

09 июля 2014, 17:20

На первом московском Boiler Room выступит англичанин Lone

концерты Boiler Room LOne OL Octave One Pixelord Mujuice

Lone. Фото: Страница музыканта в Facebook

17 июля в столице впервые пройдет закрытая вечеринка Boiler Room, транслирующаяся в прямом эфире. Первые гости медиа-события - английский продюсер Lone (не путать с L'One), дуэт из Детройта Octave One, а также московские представители электронной сцены Pixelord, Mujuice и OL.

Место проведения пока неизвестно, регистрация состоится 10 июля на странице Boiler Room в Facebook. Если вы не успеете зарегистрироваться, в любом случае можно посмотреть трансляцию в интернете.

Тусовки Boiler Room возникли в 2010 году из полузакрытых вечеринок, проходивших в здании котельной в Лондоне. На них выступают передовые музыканты и диджеи со всего мира. Видеоролики с выступлений изначально смотрели до полумиллиона чловек, теперь же они набирают несколько миллионов просмотров.

Сегодня Boiler Room проходят в крупных клубах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Берлина, а также на крупных фестивалях. Там играли такие именитые музыканты, как Том Йорк, Jamie xx, Disclosure, Flying Lotus, Nicolas Jaar и многие другие.

Кстати, одни ребята уже обыграли тему тайной вечеринки в январе этого года. Они сняли видео в...туалете, ну и назвали тусовку соответственно - Toilet Room.


Начало трансляции – в 19.00.

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