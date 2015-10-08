Форма поиска по сайту

08 октября 2015, 12:40

Культура

Линда представит новый альбом "Карандаши и спички" в клубе "Москва"

Фото предоставлено организаторами

7 ноября в клубе "Москва" состоится презентация нового альбома Линды "Карандаши и спички". Об этом сообщают организаторы.

Программа включает в себя арт-перформанс, новые аранжировки известных песен и многое другое. Всех пришедших также ожидают сюрпризы.

Кроме того, саунд-продюсером нового альбома стал Хэйдн Бендалл – обладатель трех премий "Грэмми", работавший с Тиной Тернер, Queen, Полом Маккартни и другими известными музыкантами.

Ранее певица уже представила первый сингл нового альбома. Композиция носит название "Идеальная погода, чтобы идти к черту".

Дата: 7 ноября в 19.00

Место: клуб "Москва"

Цена: от 900 рублей

$2

концерты новый альбом Линда

