Суббота24: носим коромысло, смотрим на вулканы и "Первозданную Россию"

Программа "Супервулканы" в Планетарии, выставка о сериале "Теория большого взрыва", фотографий "Первозданной России" и еще 21 событие в субботу, 7 февраля.

10:00 - 20:00

Носим коромысло, пишем пером и клеим марки

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В субботу в Музее Москвы открывается выставка “Коромысло, примус, прялка”. Она посвящена забытым вещам из детских стихов. Многие предметы, которые окружали Пушкина, Чуковского, Барто, Маяковского, Хармса, Блока или Мандельштама и “попадали” в их произведения, канули в историю. И строки вроде “Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь” для некоторых читателей требуют объяснения. Именно такой “живой словарь”, объясняющий, как выглядели предметы-герои детских стихов прошлого, можно будет увидеть в Музее Москвы.

Также на выставке будет устроена игровая зона, где посетители смогут попробовать писать с помощью чернильницы, пера, промокашки или печатной машинки, приклеить марку на конверт или поиграть на гуслях.

Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход платный



10:00-18:00

Изучаем природу влюбленности

Фото: darwinmuseum.ru

7 февраля в Дарвиновском музее открывается выставка “Химия влюбленности”, посвященная Дню святого Валентина. На ней посетители смогут узнать, когда наши предки впервые стали образовывать моногамные пары и как это повлияло на историю человечества. В экспозиции будут представлены репродукции первых “влюбленных”, живших более 4 миллионов лет назад, и модели, демонстрирующие рефлексы и эмоции в мире животных. Также гости музея смогут узнать, действительно ли запахи, в том числе ферромоны и афродизиаки, способны привлечь противоположный пол, и почему так происходит.

Место: Дарвиновский музей, улица Вавилова, дом 57 Цена: вход платный



11:00 - 22:00

Смотрим на фантазии о “Теории болього взрыва”

Фото: cbs.com

На этой неделе открывается международная выставка, посвященная “Теории большого взрыва”. Вы сможете увидеть на ней фантазии и интерпретации на тему знаменитого сериала. Например, анимированных или связанных на спицах героев, карикатуры на них, арт-объекты и многое другое. На выставке будут показаны яркие и оригинальные работы со всего мира, из отечественных участников можно отметить иллюстраторов Руслана Хасанова, Славу Нестерова, Алексея Байдакова, Магомеда Довженко. Также посетителям выставки дадут возможность озвучить сериал. Лучшие варианты озвучки продемонстрируют в день закрытия выставки.

Место: Дизайн-завод “Флакон”, улица Большая Новодмитровская, дом 36 Цена: вход платный





11:00 - 21:00

Вспоминаем об авангардных проектах-утопиях

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В галерее “На Шаболовке” продолжается выставка "Модель для новой жизни, масштаб 1:1. Авангард на Шаболовке". Она посвящена новаторским проектам и экспериментальным зданиям, которые были призваны создать для советских людей новую, идеальную жизнь. Эти проекты были построены в районе Шуховской башни. Радиостанция имени Коминтерна, школа-гигант МОНО на Дровяной площади, первая в Москве коммуна, Универмаг Мосторга, жилмассив группы АСНОВА, первый в Москве крематорий и колумбарий, - все эти здания 1920-х годов и сегодня стоят в городе. На их примере можно многое узнать о мечтах той эпохи, архитектурных школах и представлениях об идеальной жизни.

Место: галерея “На Шаболовке”, Серпуховской Вал, дом 24 корпус 2 Цена: вход бесплатный





11:00 - 20:00

Любуемся на “Первозданную Россию”

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Центральном доме художника продолжается выставка “Первозданная Россия”. На ней гости смогут увидеть более 500 снимков дикой природы. Они перенесут зрителей в Сибирские леса и покажут удивительных животных, откроют “маленькие миры” с помощью макросъемки и виды, сделанные с высоты птичьего полета. Выставка - отличный повод больше узнать о стране, в которой мы живем. Тем более что одна из ее тем - исчезающие деревни, животные и ландшафты и проблемы их сохранения. Также в ЦДХ организована отдельная выставка, посвященная Северному Кавказу, и выставлен фрагмент Челябинского метеорита.

В субботу в 12:30 в рамках фестиваля пройдет лекция о видеосъемке дикой природы, в 15:00 - рассказ об экспедициях по Северу, а в 18:00 - мастер-класс по созданию изделий из бересты. Полный список мероприятий на 7 февраля можно посмотреть на сайте фестиваля.

Место: ЦДХ, Крымский вал, дом 10 Цена: вход платный



11:00 - 21:00

Подбираем хэндмейд по вкусу

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

В эту субботу пройдет ярмарка хэнд-мейда ArtFlection. Здесь можно будет подобрать одежду, украшения, предметы интерьера, аксессуары, письменные принадлежности, игрушки, косметику и другие вещи ручной работы. Также организаторы обещают большой выбор изделий, подходящих в подарок для мужчин, чтобы облегчить посетителям ярмарки поиск подарков на грядущее 23 февраля.

Место: Культурный центр DI Telegraph, улица Тверская, дом 7, 5 этаж Цена: вход свободный





12:00 - 16:30

Идем на арт-битву снеговиков

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Пока не стаял снег, можно насладиться зимними играми, отправившись на Воробьевы горы участвовать в арт-битве снеговиков. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте, но можно и просто прийти посмотреть на процесс.

Единственное условие этого творческого конкурса - снеговик должен быть классической формы, то есть состоять из трех шаров. Все остальные детали придумывают участники арт-битвы. И каких только снеговиков в итоге они не создают! За несколько часов Воробьевы горы покрываются снеговиками самых разных расцветок, стилей, “обмундирования” и размеров.

Среди номинаций конкурса - “Снеговик Классик” и “Снеговик Original”, “Детский Снеговик”, номинация для профессиональных дизайнеров “Snow power”, номинация “Снеговик International”. И, конечно, на мероприятии будут проходить игры для гостей, катание с горок и многое другое.

Место: Воробьевы горы, улица Косыгина, дом 17, площадь Парадов Цена: вход свободный





12:00 - 20:00

Говорим о полетах

Фото: ncca.ru

На этих выходных в Государственном центре современного искусства открывается выставка “Возможность полета”. Она посвящена идее невесомости и мечте о полете. Научиться летать в той или иной форме мечтали все, от детей, играющих во дворе, до ученых, проектирующих ракеты. На выставке отражены несколько тематических линий, по-разному обыгранных. Например, линию цивилизации и технологий раскрывает футуристическая компьютерная живопись Сергея Шутова, мерцающие объекты Франциско Инфанте, монохромная живопись Константина Батынкова и другие экспонаты. Линию природы иллюстрируют геометрические абстракции Эдуарда Штейнберга, работы Эрика Булатова, графика Владимира Башлыкова.

Место: ГЦСИ, улица Зоологическая, дом 13 строение 2 Цена: вход платный





12:00

Идем на фестиваль AniMatrix

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В культурном центре “Москвич” откроется фестиваль японской культуры и анимации AniMatrix 2015. Этот ежегодный фестиваль уже 12 лет собирает фанатов современной культуры Японии и других стран. Здесь отражаются все ее жанры, от комиксов и игр до фильмов и музыки. В субботней программе - концерт, дефиле, выставки, конкурс зрительского косплея. Также ожидается большая яярмарка косплей-атрибутики самых разных стилевых направлений.

Место: КЦ Москвич. Волгоградский проспект, дом 46/15 Цена: вход платный





12:00

Знакомимся с птицами “МУЗЕОНа”

Фото: muzeon.ru

Парк искусств “МУЗЕОН” предлагает гостям не просто прогуляться по своей территории, а сделать это вместе с биологами и экологами на специальной экскурсионной прогулке. Они расскажут посетителям, какие птицы и растения живут в Москве и как им удается комфортно себя чувствовать в условиях мегаполиса, где ищут корм зверьки-обитатели “МУЗЕОНа” и как зимуют. Хороший повод устроить ликбез по биологии или познакомить подрастающее поколение с жизнью флоры и фауны, не выезжая из Москвы. В эту субботу основной акцент экскурсии будет сделан на птицах.

Место: парк “Музеон”, Крымский вал, дом 2 Цена: вход бесплатный, необходима регистрация





13:00

Отправляемся в экспедицию по иранской культуре

Фото: ippo.info

Во Дворце культуры “Салют” в эту субботу пройдет арт-экспедиция “День иранской культуры”. Цель мероприятия - показать разные грани жизни, обычаев и творчества этой удивительной страны. Откроет арт-экспедицию показ фильмов, концерт и модный показ. Далее будут проходить мастер-классы по национальной кухне, живописи, направлениям творчества и тематические выставки.

Место: Дворец культуры “Салют”. улица Свободы, дом 37 Цена: вход свободный





13:00

Идем на “Зефир-фест”

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

На фестивале, названнном в честь сладости, организаторы обещают активности, отнюдь не ограниченные кулинарией. Весь день будут проходить лекции на самые разные темы: как добиться финансовой независимости, как поддерживать вдохновение во время творчества, улучшить свою жизнь и отношения со второй половиной, и многое другое. Пройдет маркет красивых авторских вещей, а также акция сбора вещей для нуждающихся людей от благотворительного фонда “Детские сердца” и первого в России благотворительного магазина “Лавка радостей”.

Место: улица Новокузнецкая дом 24, строение 2 Цена: вход бесплатный





14:00

Отмечаем День зимних видов спорта

Фото: Red Bull Content Pool

С этого года в России появился новый праздник - День зимних видов спорта, приуроченный к юбилею открытия Олимпиады в Сочи. Основным местом праздника станут парки и крупные площадки для отдыха. Например, в парке Северное Тушино пройдут соревнования по вейкбордингу Ice Wake-2015. Вейкбординг сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Для соревнований построят специальный бассейн изо льда с трассой длиной 150 метров, оборудованной трамплинами, рампами и т.п. На этой трассе более 20 спортсменов покажут свое мастерство.

Место: парк Северное Тушино, улица свободы, дом 56 Цена: вход свободный





14:00

Едем на экскурсию по царским дорогам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В эту субботу краевед Александр Можаев проводит экскурсию “Царский выезд на природу: от Покровки до Измайлова”. В центре внимания окажутся Покровка, Басманная, Рубцово, Немецкая слобода и Измайлово, бывшие некогда тесно связанными с правителями: Михаилом, Алексеем и Федором Романовыми, Петром I. Что сегодня напоминает о царских выездах, чем занимались цари в своих резиденциях, как складываются судьбы этих мест в настоящее время? На эти вопросы ответит экскурсия.

Место: встреча группы у памятника Чернышевскому, покровка, дом 19 Цена: вход платный, необходима регистрация





15:00

Слушаем фолк в современной обработке

Фото: artplay.ru

Также в эту субботу пройдет Международный интерактивный фестиваль Фолк-Progressive. Он лишний раз докажет, что фольклор - не только художественное наследие народа, но и пространство для эксперимента. На фестивале фолк будет сочетаться с современной музыкой, видео-артом и хореографией. В нем участвуют коллективы из Польши, Венгрии, Молдовы, Норвегии и России. Слово “интерактивный” в названии подчеркивает, что зрители могут принимать в событии активное участие, причем не только подпеванием. Для них будут организованы творческие лаборатории по аранжировкам, мастер-классы и танцевальные вечера.

В 15:00 в рамках секции “Корни” будут показаны аудиовизуальные презентации о народной культуре стран-участниц, в 18.00 начнется секция “Согласие”, включающая в себя проекты-диалоги аутентичной музыки и актуального искусства. А в 21:00 начнется вечер танцев.

Место: Центр ARTPLAY Лофт-пространство THE CABINET, улица Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 9 Цена: вход платный





16:30

Отправляем детей в сказку

Фото: mamm-mdf.ru

В Мультимедиа Арт Музее пройдет мастер-класс “В сказку на метле!” Он покажет детям знакомый им жанр с новой стороны. Ведь в сказках заложены представления людей о добре и зле, накопленный веками опыт и некоторые базовые ситуации взаимодействия. С помощью игры в сказку дети будут учиться лучше общаться друг с другом и проявлять себя, понимать других и представлять себя на их месте.

Место: Мультимедиа Арт Музей, улица Остоженка, дом 17 Цена: вход свободный, необходима регистрация по почте ekaterina.psy@mail.ru





17:00

Смотрим извержения вулкана в куполе Планетария

Фото: m24.ru

В Московском Планетарии можно будет посмотреть на извержения вулкана. Причем проецироваться они будут прямо на купол здания. Программа “Супервулканы”, в рамках которой проходит шоу, рассказывает о видах вулканов, их природе и поведении. Будут показаны извержения самых известных вулканов и гейзеров не только на Земле, но и во всей Галактике. Так, у зрителей будет возможность перенестись на планету Тритон или спутник Юпитера Ио и посмотреть на извержения местных вулканов.

Сеанс начинается в 18:10, а за час до этого в Большом Звездном зале пройдет экскурсия по классическому музею Урании Московского планетария, которая входит в стоимость билета.

Место: Московский планетарий, улица Садовая-Кудринская, дом 5, строение 1 Цена: вход платный





17:00

Идем на лекцию о науке как искусстве

Фото: punktum.ru

В Культурном центре “Пунктум” пройдет лекция “Современное кинетическое искусство: на стыке искусства и науки”, которая затронет тему влияния науки на искусство. А именно, расскажет о том, что такое кинетическое искусство, какие у него есть направления, по каким законам оно развивается и кто сегодня задает его тон. Лектор расскажет о работах ведущих скульпторов, творящих в этом направлении. Это могут быть работы в жанре скульптуры или инсталляций, подвижных конструкций-”животных” и многие другие виды.

Место: Культурный центр Пунктум, улица Тверская, дом 12, строение 2, 1 подъезд, 4 этаж Цена: вход платный





18:00

Говорим с Иосифом Бродским

Фото: newacropol.ru

В культурном центре “Новый Акрополь” пройдет вечер “Разговор с Иосифом Бродским”. Он будет посвящен циклу “Рождественские стихи”, отношению поэта к литературе и творческому процессу, его взглядам на то, как читать книги, и многому другому. Кроме чтения и общения, будут показаны фрагменты из фильмов и театральная композиция.

Место: Культурный центр “Новы Акрополь”, улица Старая Басманная, дом 12, строение 2 Цена: вход платный, необходима регистрация





19:00

Идем на джазовую вечеринку

Фото: primegrill.ru

В одном из московских ресторанов в субботу пройдет вечеринка, посвященная эпохе Америки 1920-х годов, и музыке, задававшей ей тон - джазу и блюзу. Музыку будет исполнять коллектив Jazz band Move, победитель всероссийского конкурса исполнителей Moscowmusic 2013.

Место: Ресторан Prime Grill, Шмитовский проезд, дом 23, строение 4 Цена: вход бесплатный





23:00

Идем на ночь кино Параджанова

Фото: ziferblat.net

Свободное пространство “Циферблат” в ночь с субботы на воскресенье устравивает кинопоказ фильмов Сергея Паражанова. Зрители увидят кинопритчу “Цвет граната”, которая идеально подходит для вечернего просмотра, ведь основная ее черта - выразительность видов, костюмов, красок. В фильме рассказана история жизни главного героя, но при этом практически нет сюжетных линий и перипетий, однако они здесь - не главное. Автор переносит зрителей в удивительный мир средневекового Кавказа с помощью образов. Вторым номером идет документальный фильм о Сергее Параджанове, раскрывающий его творческую лабораторию, характер, привычки и увлечения.

Место: свободное пространство “Циферблат”, улица Тверская, дом 12 Цена: вход платный





23:00

Идем на рок-вечеринку

Фото: grand-bourbon.ru

В эту субботу в Grand Bourbon Street пройдет вечеринка Rock Night 2015. Всю ночь будут выступать коллективы самых разных рок-направлений: rock'n'roll, funk, hard-punk, post-punk и другие. а такжедиджеи и резиденты. Вечеринка позиционируется как студенческая, но скорее речь идет об атмосфере, среди возрастных ограничений только одно - вход 18+, так что не забудьте паспорт.