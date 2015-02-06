Петр Налич на концерте в Москве споет "песни сказочных героев"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Музыкальный коллектив Петра Налича (МКПН) выступит 27 февраля в концертом зале "Известия-Hall" с программой "Песни сказочных героев".

По словам музыканта, песни сказочных героев – это порой гимноподобные, настойчивые, иногда задумчиво-лирические, воздушные, морские пустынные настроения, выраженные с помощью небольшого оркестра, солиста и хора.

"Иногда хочется танцев, иногда романтического гимна. Так вот, пришло время романтического гимна", – рассказывает Петр Налич.

На своем концерте коллектив хочет создать свежее, новое, сказочное и единое "звуковое облако" и звуковое настроение, "спеть гимн любви сказочной и идеализированной".

Музыкальный коллектив Петра Налича прославился в 2007 году благодаря видеоклипу на песню Guitar на YouTube. В 2010 году группа представила Россию на конкурсе "Евровидение" с песней Lost and Forgotten, заняв 11 место. На счету музыкантов пять студийных альбомов – "Радость простых мелодий" 2008 года, "Веселые бабури" 2010 года, "Золотая рыбка" 2012 года, а также выпущенные в 2013 году "Песни о любви и родине" и "Кухня".

Начало концерта – в 20.00, цена билетов – от 1000 рублей.