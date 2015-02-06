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Культура

6 февраля, 13:04

Группа "Рада и Терновник" проведет концерт-путешествие

концерты фолк Рада и Терновник клуб Б2

"Рада и Терновник". Фото: предоставлено группой

11 февраля в клубе "Б2" пройдет концерт группы "Рада и Терновник". Как говорят музыканты, это будет концерт-путешествие по книге Клариссы Пинколы Эстес "Бегущая с волками. Женские архетипы в мифах и сказаниях". Это последнее выступление группы в рамках этой программы.

"Бегущая…" - крайне сложный концерт, он закручивает мощную энергетическую спираль, вовлекает музыкантов в серьезное взаимодействие со слушателями, с миром и Мифом. Мы играем эту программу в последний раз, разбивая лед в ваших сердцах. Приходите с широко открытыми глазами и душами!", - сказала вокалистка группы Рада.

В концерте примут участие: Алена Воо (сказительница), IDISI (medieval folk), Кристабель Отэм (танец), танцовщики из Lege Artis, Театр Света и Тени "Солнечные часы" (песочная анимация), Владемир Дергач (ханг).

Группа "Рада и Терновник" исполняет хард-рок, сочетая ритмы барабанов, гонгов и шаманских бубнов с струнной секцией (гитара, скрипка, виолончель).

Концерт начнется в 20.00. Стоимость билетов - от 400 рублей.

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