Поклонники регги отмечают день рождения Боба Марли

Поклонники регги празднуют день рождения Боба Марли

6 февраля ямайскому музыканту Бобу Марли, при рождении – Роберту Неста Марли, исполнилось бы 68 лет. Он до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги, а некоторые сторонники растафарианства считают Марли пророком.

Он родился в деревне Найн-Майлс на Ямайке в 1945 году. Его отец Норвал Марли был офицером британских ВМС. После служил управляющим на одной из плантаций Ямайки, где познакомился с местной 16-летней девушкой Седеллой Букер. Вскоре она родила сына Роберта, но Норвалу пришлось бросить Седеллу, хотя он до самой смерти оказывал им финансовую поддержку.

В конце 50-х Боб с матерью перебрались в столицу Ямайки Кингстон. После окончания школы Марли устроился работать сварщиком, а в свободное время занимался музыкой. Помощь в этом ему оказывал известный ямайский музыкант Джо Хиггс, дававший Бобу бесплатные уроки вокала.

Дебютный сингл Judge Not, который Марли написал с Джо Хиггсом, вышел, когда Бобу было 16 лет. В 1963 году при помощи Хиггса музыкант организовал вокальную группу The Wailers. Первый их сингл Simmer Down возглавил хит-парад Ямайки и разошелся тиражом в 80 тысяч экземпляров. Но, несмотря на успех, группа распалась в 1966 году, хотя позже Марли ее воссоздал.

Боб Марли. Фото: bobmarley.com

В 1972 году The Wailers получили контракт с международной фирмой Island Records и выпустили альбом Catch A Fire, который "ушел" за пределы Ямайки. Позже Боб Марли включил в состав The Wailers женское вокальное трио, сменил название на Bob Marley And The Wailers и вместе с наставником Хиггсом отправился в турне по Африке, Европе и Америке. К середине 70-х Марли и его группа стали признанными лидерами регги, почти все их песни входили в Топ-40 в Великобритании.

На Ямайке Боб Марли стал культовой фигурой. Его выступления – политические и религиозные – воспринимались как святые откровения. Но музыкант поневоле был втянут в политику, и в 1976 году на Марли было совершено покушение. Несмотря на тяжелое ранение, он отыграл все запланированные концерты. Позже Марли объяснял, что в мире слишком много зла и он не имеет права тратить даже один день впустую.

В июле 1977 года у Марли обнаружили злокачественную меланому на пальце ноги, но он отказался от ампутации, боясь потерять возможность играть в футбол. Несмотря на курс лечения, который Боб Марли прошел в Мюнхене у специалиста по раковым заболеваниям, ему становилось только хуже.

Зная, что осталось недолго, Марли крестился в Эфиопской православной церкви. Он мечтал провести последние дни на Ямайке, но из-за состояния здоровья перелет из Германии пришлось прервать в Майами, где он и скончался. Последними словами великого музыканта были: "Деньги не могут купить жизнь".

Боб Марли. Фото: bobmarley.com

6 февраля на Ямайке считается Днем Боба Марли, но музыканта вспоминают во всем мире. Например, 8 февраля в честь Марли в московском клубе Milk пройдет Первый международный фестиваль реггей-культуры "Музыка для Боба". Сразу на двух сценах соберутся самые известные зарубежные и отечественные музыканты, вдохновленные раста-музыкой. Хедлайнеры мероприятия - ветеран английской раггамаффин-сцены Tippa Irie и ярчайший дуэт современной dub-сцены из Бристоля Dubkasm.

В этот же день, 8 февраля, в столичном клубе "Москва Hall" пройдет Moscow Reggae Festival 2013, в котором примут участие культовая отечественная регги-группа Jah Divizion, минские Аддис-Абеба и Botanic Project, волгоградская Psy Кукушечка и другие коллективы.