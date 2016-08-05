День рождения Therr Maitz пройдет на "Винзаводе"

Фото: facebook.com/Антон Беляев

5 августа на территории Центра современного искусства "Винзавод" отметит свое 5-летие большим концертом Therr Maitz, сообщили m24.ru организаторы мероприятия.

Therr Maitz считается чуть ли не главной сенсацией отечественной сцены за последние несколько лет. Фронтмен группы Антон Беляев сам сочиняет песни, выступает в качестве продюсера, дошел до полуфинала проекта "Голос". А еще музыкант уверенно ломает штампы шоу-бизнеса, своим творчеством доказывая, что и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

По случаю круглой даты группа даст специальный праздничный концерт. И даже обещает презентовать по такому случаю новую песню.