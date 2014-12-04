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Культура

04 декабря 2014, 15:54

Группа "Аквариум" представит в "Крокус Сити Холле" новую программу

концерты рок аквариум Борис Гребенщиков Крокус Сити Холл

Борис Гребенщиков. Фото: Виктория Виатрис/M24.ru

6 декабря в "Крокус Сити Холле" выступит "Аквариум". Группа представит программу "Праздник урожая во Дворце Труда".

Группа "Аквариум" — одна из старейших российских рок-групп. Она была основана Борисом Гребенщиковым и его другом Анатолием Гуницким в 1972 году как поэтически-музыкальный проект. За это время "Аквариум" стал символом советского рок-движения, и вклад Гребенщикова в развитие отечественной музыки сложно переоценить. Он объединил вокруг себя огромное количество людей, чьи имена, как и его, стали культовыми для русского рока.

На декабрьском концерте "Аквариум" представит программу "Праздник урожая во Дворце Труда". Как сообщается в пресс-релизе, большое место в ней будет уделено песням настоящего времени, которые появились под впечатлением от происходящих в стране событий.

Начало в 19:00. Стоимость билетов - от 1500 рублей.

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