Фестиваль "Собираем друзей" стартовал в Московской консерватории

"Афиша": В консерватории открылся фестиваль "Собираем друзей"

В Московской консерватории открылся восьмой международный фестиваль "Собираем друзей". Он продлится до 28 августа, сообщает телеканал "Москва 24".

Всего состоится 22 концерта с самыми разнообразными музыкальными программами. На сцену выйдут музыканты из России, Беларуси, Великобритании, Израиля, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Португалии, США, Турции, Японии. Впервые в фестивале принимает участие Албания. Зрителей ждут фортепианные дуэты, классические квартеты, комбинации клавишных и струнных с вкраплением вокальных партий.

Во вторник, 5 августа, выступит белорусская исполнительница Ирэна Котвицкая с вокально-фортепианной "Этнофантазией". Необычный дуэт гитары и баяна 6 августа представят Compromise-Duo.

Музыкальный спектакль на основе лермонтовской "Тамбовской казначейши" - "Любовь, мечты и дюжина романсов" - 15 августа продемонстрируют артисты из питерского вокального квинтета "Акварель".

"Наряду с молодыми многообещающими исполнителями на сцену Рахманиновского зала поднимутся и такие великолепные мастера, как Алексей Гуляницкий (скрипка), Элеонора Карпухова (фортепиано), Екатерина Годованец (сопрано), известные албанские музыканты Ульпиана Алиай (сопрано) и Замир Кабо (фортепиано)", - отметили организаторы.

В последней декаде месяца публике представят "восточный" блок программы: 24 августа выступят музыканты из Китая, 26 августа – их иранские коллеги, а 28 августа – гости из Японии.

Гвоздем фестивальной программы станет концерт учащихся международной летней школы Московской консерватории, которое запланировано на 20 августа.

Концерты пройдут в Рахманиновском зале. Начало в 19.00.