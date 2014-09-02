На вечеринке Arctic Monkeys Party исполнят лучшие песни коллектива

Фото: Страница вечеринки "ВКонтакте"

5 сентября в клубе China Town Café состоится вечеринка, посвященная группе Arctic Monkeys. В этот вечер прозвучат все хиты коллектива, а также самые интересные инди-песни последних лет.

На концерте выступят: вокалист группы All Tomorrow's Parties Вадим Тихонов, который исполнит акустические версии песен Arctic Monkeys, а также композиции собственного коллектива.

Кроме того, гостей ждут диджей-сеты от одного из идеологов вечеринки Ultimate Oasis Cover Party, а также большого фаната братьев из Манчестера и современного инди-рока Shakermaker (инди-рок, дэнс-рок); резидента клуба "Кризис жанра" Metelsky (электро, инди); постоянного диджея вечеринок modernrock.ru, а также фронтмена столичной инди-рок группы Astronuts, DJ Bogdanov (инди-поп, инди-рок).

Начало - в 23.30, стоимость билетов - 200 рублей.