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Культура

02 сентября 2014, 12:12

На вечеринке Arctic Monkeys Party исполнят лучшие песни коллектива

концерты инди-рок China-Town-Café

Фото: Страница вечеринки "ВКонтакте"

5 сентября в клубе China Town Café состоится вечеринка, посвященная группе Arctic Monkeys. В этот вечер прозвучат все хиты коллектива, а также самые интересные инди-песни последних лет.

На концерте выступят: вокалист группы All Tomorrow's Parties Вадим Тихонов, который исполнит акустические версии песен Arctic Monkeys, а также композиции собственного коллектива.

Кроме того, гостей ждут диджей-сеты от одного из идеологов вечеринки Ultimate Oasis Cover Party, а также большого фаната братьев из Манчестера и современного инди-рока Shakermaker (инди-рок, дэнс-рок); резидента клуба "Кризис жанра" Metelsky (электро, инди); постоянного диджея вечеринок modernrock.ru, а также фронтмена столичной инди-рок группы Astronuts, DJ Bogdanov (инди-поп, инди-рок).

Начало - в 23.30, стоимость билетов - 200 рублей.

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