"Коррозия металла" по-африкански: что думают о Die Antwoord москвичи

Группа Die Antwoord выступила в Stadium Live

В последний день января в московском клубе Stadium Live южноафриканская рэп-рейв группа Die Antwoord презентовала альбом Donker Mag. Пластинка вышла в свет летом прошлого года.

Трио Die Antwoord - вокалистка с высоким голосом Йоланди, любитель южноафриканских гетто Ниндзя и ди-джей Hi-Tech, скрывающий свое лицо под маской. Участники группы активно тиражируют образ гопников с окраин Йоханнесбурга (ЮАР), матерятся, смешивая ломаный английский с африкаанс, и активно продвигают нарочито низокпробный трэш в массы. Их музыка - это электроника, замешанная на хип-хопе и заправленная диковатыми плясками, будто заимствованными у племен родного континента. Ниндзя заявляет, что в скором времени они станут лучшей поп-группой мира, и, судя по очередям за билетами на их концерты, это заявление имеет под собой почву.

Корреспондент M24.ru пообщалась на московском концерте с персоналом клуба и зрителями, чтобы узнать - за что мы все-таки любим Die Antwoord.

Фото: M24.ru/Виктория Сальникова

Что видели мы

Выход артистов был запланирован на восемь часов вечера, но в указанное время на сцене появилась кудрявая девушка-диджей. После часового и не самого бодрого разогрева (зрители постоянно кричали "Die Antwoord" и "Уходи") на сцене появились те, кого, собственно, и ждали. Первым публике явился ди-джей Hi-Tek, облаченный в маску злой обезьяны, затем почти одновременно – Йоланди и Ниндзя в широких штанах и капюшонах. Уже на второй песне Ниндзя прыгнул в толпу фанатов.

Концерт получился очень компактным и концентрированным. За час с небольшим Die Antwoord выдали все хиты (от прославившей группу Rich Bitch до почти романтической баллады Ugly Boy c последней пластинки). Ниндзя кричал "Спасибо, Россия" и показывал зрителям средний палец. Йоланди швырнула в зал толстовку с надписью I love Moscow, которую мгновенно разорвали в клочья (фрагменты можно было купить за три тысячи рублей на выходе из клуба), и плясала в коротеньких шортах вместе с двумя танцовщицами-африканками.

Йоланди в той самой толстовке

Die Antwoord хотя и позиционируют себя как фриковатых раздолбаев, на концерте выдают идеальный звук. Ниндзя и Йоланди явно не фальшивят и энергии у них хватает на то, чтобы зарядить если не все Москву, то уж точно ту ее часть, что рубилась на концерте. Московский сет стал предпоследним концертом тура Die Antwood. Выпив водки они отправились в Петербург, чтобы поставить точку.

Фото: M24.ru/Виктория Сальникова

Персонал клуба о Die Antwoord

Бармен: "Die Antwoord, конечно, слышал. У них четыре интересных трека, а остальные надоедают, повторяются. Сначала они брали своей необычностью, потом приелись.

Адекватность публики зависит от концерта. На том же "Ленинграде" всегда весело. Безумной публики на концертах иностранных групп даже не вспомню. У нас в основном иностранные приезжают, поп-роковые, поэтому там в основном девчонки и малолетки.

Работать всегда шумно, но мы привыкли. Кто-то пользуется берушами, кто-то нет. Беруши, в принципе, помогают работать, но тогда хуже слышно посетителей. Хотя во время концерта людей вообще не слышно, и мы читаем по губам, что они хотят заказать".

Гардеробщик: "Мне нравится здесь работать настолько, насколько это возможно. Я могу выйти на концерт, попросить ребят, чтобы они меня подменили. Сегодня уже выходил на концерт Die Antwoord – если честно, не мое. Из любимых групп, которые здесь выступали, - Noize MC, "Би-2". Сегодня достаточно живая публика, необычная. Самая сумасшедшая публика бывает на рок-концертах. Осенью здесь был рок-фест. Ребята уронили стойку в гардеробе. Бывало люди перепрыгивали через стойки, чтобы забрать вещи, они были немного пьяными. Когда у меня огромная очередь – стараюсь не паниковать".

Фото: M24.ru/Виктория Сальникова

Зрители о популярности Die Antwoord

Молодой человек, пожелавший остаться неизвестным: "Без комментариев".

Иван: "Мне кажется, Die Antwoord популярны, потому что сатана овладел душами рядовых граждан. В общем-то не так сложно теперь привлечь массу поклонников на концерт, на котором сатана правит балом".

Александр: "Концерт Die Antwoord очень похож на концерт "Коррозии металла". Я фанат всех неординарных групп. Для меня “Коррозия металла” и Die Antwoord – абсолютно похожие друг на друга группы. Die Antwoord - это фактически электронный металл".

Маша: "У них необычный стиль, манера исполнения. Не знаю, мне просто нравится их музыка".

Таня и Дима: "Однозначно нравится, что здесь происходит. Пришли ради этого всего. Мы - фанаты, знаем, что это презентация третьего альбома, поэтому приехали узнать, что же ребята приготовили. Безусловно, мы фанаты Йоланди. Знаешь, она такая маленькая".

Екатерина: "Я пришла на концерт за компанию. Слышу группу впервые. Еще раз? Вряд ли".

Дмитрий: "Die Antwoord - это сочетание несочетаемого, и не только потому, что это белые люди с черного континента. Здесь важны яркие образы и абсолютно маргинальное поведение. В случае с Ниндзя это сочетается с прической и поведением солиста Кар-Мэн. Неудивительно, что их так любят в России".

Фото: M24.ru/Виктория Сальникова

Недавно на официальной странице Die Antwoord в SoundCloud появился новый трек, о котором практически ничего не известно. Композиция не похожа на привычное звучание группы, сами музыканты не комментируют появление песни:

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Екатерина Кадушкина