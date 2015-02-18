Кризис жанра: что ожидает клубы, промоутеров и музыкантов

Фото: M24.ru

Невзирая на то, что российская экономика переживает не самые лучшие времена, отговорить людей развлекаться сложно. Главная отдушина подобных времен - музыка. Но если раньше самые активные успевали посетить несколько концертов в неделю, то сейчас место, время и цены все чаще приходится брать в расчет.

Мы поговорили с представителями концертных площадок, промоутерами и организаторами вечеринок. Они рассказали нам, что будет с музыкальной индустрией на примере предыдущих кризисов, как будут выживать музыканты и промоутеры, что станет с клубами и стоит ли опасаться кризиса.



Напомним, сегодня стало известно, что с 1 марта клуб "Б2" прекратит свою работу . У здания, в котором находится клуб, сменился владелец, который не собирается продлевать контракт аренды.

Илья Зинин

Независимый промоутер и журналист, соавтор книги об андеграунде 90-х "Песни в пустоту", работал PR-директором клубов "Апельсин" и Ikra, арт-директор China-Town-Cafe (с 2011 по 2014 год)





О музыкантах

"На самом деле, уже текущая ситуация довольно печальная. Представьте себе, что артисты, которые выступают сейчас, букировались еще в прошлом году, до скачка курса, а гонорар у них либо в долларах, либо в евро. Так что выросли затраты даже на многие давно подтвержденные концерты. В Москве публика еще более-менее хорошо ходит на концерты, а вот по регионам видно, что все стало хуже - зарплаты меньше, и для людей это более ощутимо. Конечно, каких-то артистов можно привезти только в Москву, но по-хорошему им нужно делать туры. А это стало сложнее, так как в регионах пошел большой провал.

Сейчас почему-то все говорят только про западных артистов. Некоторые даже высказывают мысль, что теперь наши артисты поднимутся. Однако я могу уверенно сказать, что это не так - индустрия пострадает целиком.

Наши артисты тоже собирают меньше людей. Помимо падения посещаемости, у нас сложился миф, что клубы легко зарабатывают деньги. На самом деле 95 процентов клубов, в которых играет живая музыка или проходят концерты, выживают. И сейчас им все сложнее - у них нет ни запаса прочности, ни финансовой подушки. Клуб – это не только деньги с продаж билетов, это еще и барно-ресторанная выручка. Уже наметилась тенденция, что даже если люди и приходят на концерты, они меньше денег оставляют в баре. К сожалению, по клубам это очень сильно бьет. И многие площадки - и московские, и региональные – говорят, что пока они держатся, но если выручка упадет еще на 15 процентов, можно будет закрываться"

О клубах

"У нас вся клубная история никак не поддерживается государством. А, например, в Европе есть прямая финансовая поддержка. Один из вариантов - когда молодой артист получает за концерт условные 500 евро, даже если на его концерт пришли два человека, а остальную часть компенсирует государство. Часто бывает льготное налогообложение. У нас же клубы до сих пор считаются неким маргинальным явлением, такой пережиток советской эпохи. Это при том, что во многих странах клубы - это часть современной культуры.

В Москве я вижу позитивную динамику в плане парковых концертов - столичные власти стали приглашать на мероприятия актуальных музыкантов. Но это не отменяет того факта, что клубы тоже очень важный сектор. Концертные площадки сейчас брошены на произвол судьбы и сильно зависят от дальнейшей ситуации. Я лично ее не могу спрогнозировать. Если она выровняется, то все будут жить, только чуть хуже, а если нет, то произойдет массовое закрытие клубов по всей стране. Возвращаясь к российским музыкантам… им попросту будет негде выступать"

О выручке

"Не существует идеального клуба, в котором выручку можно было бы разложить на составляющие. Есть клубы, в которых 90 процентов концертов делают сторонние промоутеры. Есть, наоборот, клубы, которые делают все сами. Но в любом случае, кризис бьет по всем. И крупные игроки тоже несут серьезные убытки из-за резкого скачка курса. Москва пока еще держится, Петербургу сложнее, а в регионах еще хуже.

Если бы у властей существовала какая-то программа поддержки молодежной культуры… А так куда слать письма - дедушке на деревню? Поэтому многие промоутеры затаились и ждут, что будет, они боятся рисковать. К тому же, стало сложнее забукировать артистов, потому что у многих европейских и американских музыкантов свои тараканы в голове. Для них мы снова стали империей зла, и они на предложение из России сразу же отвечают категорическим отказом"

Илья Зинин. Фото: facebook.com/masterskaya.theatreclub

Сергей Сабуров

Основатель лейбла Hyperboloid, сооснователь вечеринок #INTERNETGHETTO и Robinson Depositories





О музыкантах

"Хотелось бы верить, что произойдет уменьшение размеров шальных и раздутых гонораров. Многие западные артисты мягко говоря не горели желанием выступать в России и соглашались прилететь только за немыслимые по европейским меркам суммы. Привлекательности России в последнее время явно не прибавилось, зато сюда будут доезжать те артисты, которые выступают ради музыки и для любителей их творчества, а не занимаются демонстрацией своих личных политических воззрений. Это в нашем деле всегда во вред и никогда не помогает культурному обмену. Что касается российских известных музыкантов, большинство из них спокойно может провалиться в ад - и никто не вспомнит, что они когда либо существовали, а остальные продолжат выступать и развиваться в сложившихся реалиях"

О локальной сцене

"В последние месяцы наблюдается явный рост интереса к локальной сцене. Кризис подтолкнул музыкантов и промоутеров к объединению. Продолжаются открываться лейблы, продолжается выпуск интересной музыки. Похоже, усложнившиеся правила игры помогают четче сформулировать свои планы и стремления для себя. Пока что очень рад тому, как кризис отразила музыкальная сцена. Каждую неделю мне хочется идти слушать музыку, очень редко это какой-то привоз. Сцена оформляется ускоренными темпами, и мы уже видим и слышим результаты очередного этапа. Могу назвать наш родной Hyperboloid и его подразделение #INTERNETGHETTO, безусловно ГОСТ, одно из главных заявок живой электронной сцены России в наступившем году, John's Kingdom, Capital Bass, Roots United, Turbo и многие другие"

О столичных вечеринках

"Все наши последние вечеринки прошли лучше прежнего, и это не может не вдохновлять. #INTERNEGHETTO продолжит путешествовать по России и всему миру, я уже работаю над очередными турами наших артистов. Ближайшая вечеринка будет только в марте, но это потому что произошел такой всплеск локальной активности, что хочется погрузиться во все это, разобраться что к чему, навести фокус. Также я причастен к вечеринке экспериментальной техно и bass-музыки Robinsons Depositories. Мы, как и многие другие, сместили фокус с крутых привозов на интересных локальных артистов. Вечеринки Turbo будут только расти - у них был мощный старт и в 2015 я вижу мощный потенциал.

Наша политика пока самая демократичная, никто свои цены за выступления пока не поднял. Я не думаю, что у промоутеров внезапно стало больше денег - большинство привозов осуществлялось за счет спонсоров, которых сейчас стало меньше.

Сложные условия помогают сфокусировать внимание на том, что для тебя действительно важно. Мы постараемся использовать этот скилл на полную катушку, хоть мы и не просили, чтобы эти условия нам создали. Многие мои друзья активнее стали работать над своими личными проектами, я думаю этот год покажет миру много музыки. К счастью, многие сохраняют трезвость восприятия и отделяют творчество от политики, поэтому, наоборот, многие промоутеры из Европы и США стали нам еще ближе"

Сергей Сабуров. Фото: Ульяна Ряполова

Андрей Алгоритмик

арт-директор, соучредитель клуба Dewar's Powerhouse





О кризисе

"Зарубежные артисты станут приезжать процентов на 70 меньше, российские же будут выступать на 20-30 процентов больше, если брать именно концертные площадки, не корпоративы. Что касается клубов, мне кажется, скоро они перестанут закрываться с большой скоростью, как сейчас. Так или иначе, откроются новые площадки, адаптированные под новую реальность. Конечно, они будут не такие крупные.

Скорее всего, выживет небольшой формат, как наш Powerhouse. У нас 150 билетов – это sold out, если вечеринка ночная – 400 билетов. Если говорить о диджейских тусовках, когда продюсеры играют сеты, мешая их со своими треками, а ночью играет Live, их количество будет расти"

О Powerhouse

"В Powerhouse политика никак не изменится – мы как взращивали нашу сцену с самого открытия, так и продолжим это делать. Только теперь это будет происходить быстрее, так как спрос на наших артистов увеличился. И это не связано с текущей ситуацией – все началось немного раньше. Сейчас же, когда иностранных музыкантов станет меньше, наши будут нарасхват.

Программа клуба расписана на три месяца вперед, и практически на все мероприятия билеты раскупаются заранее. Бар мы стараемся держать на том же уровне – плюс 10-15 процентов. В прошлом году 50 процентов вечеринок были с бесплатным входом, в этом же практически все будут с платным входом, с символичной суммой от 300 рублей.

За год, как и планировалось, у нас произошел натуральный рост – Powerhouse стал одной из ключевых площадок в своей нише. Что касается будущих планов, мы, возможно, опять сделаем летнюю площадку в парке Горького возле набережной. Также думаем о проведении фестивалей на открытом воздухе"

Андрей Алгоритмик. Фото: facebook.com/algorythmik

Михаил Евграфов

заместитель гендиректора Yotaspace





О кризисе

"В отношении кризиса я оптимист, и у меня есть основания так полагать, потому что это не первый мой кризис. Я пережил и 1998-й, и 2008-й год, и не помню серьезных проблем в индустрии развлечений в эти времена. На мой взгляд, все происходит как раз наоборот.

В тяжелые времена у артистов наблюдается творческий подъем - они внезапно начинают выпускать выдающиеся альбомы, снимать потрясающие клипы, возникает волна, которая, провоцирует слушателя, поддерживает интерес. И у зрителей появляется интерес к развлечениям. Человек, возможно, перестанет ходить по дорогим ресторанам, но посещаемость концертов не упадет. Есть, конечно, какие-то определенные ограничения, связанные с ростом цены на билет, но вы видели наши цены, и у нас полные залы. Поэтому мы не переживаем, что кризис может нас подкосить. Артисту надо работать на сцене, и он будет это делать. Ну и свято место пусто не бывает"

Об отменах концертов

"К сожалению, нельзя себя обезопасить на сто процентов, любой концерт может отмениться, абсолютно по разным причинам. Так было с Rammstein после событий на Манежной площади, так было с The Prodigy несколько раз (в 2005, в 2008, в 2010), с The Rolling Stones и многими другими. Процент отмененных концертов ничтожно мал, по сравнению с теми, которые успешно прошли и подарили зрителям незабываемые эмоции. За год у нас в клубе прошло 160 концертов, из которых отменились только три. Я думаю, что сейчас время позитивных эмоций и время, когда все хотят хорошего настроения, ищут стимул жизни. Надо просто позитивнее относиться к этому всему"

Сульянов Анатолий

директор Ray Just Arena





"Определенные сложности в бизнесе есть, и достаточно серьезные. Букинг многих западных артистов становится не очень рентабельным. Во-первых, потому что падает покупательская способность. Мы ведь не можем и билеты продавать дороже, и увеличивать гонорары артистам. Наоборот, мы должны быть гибкими в вопросе ценовой политики на концертах. А она поменялась в сторону понижения. Билеты-то у нас подешевели, но вот бар, увы, подорожал, потому что цены у поставщиков выросли на 30-40 процентов.

У нас есть отказы, и по политическим соображениям, и по причине недостаточных гонораров. В целом, рынок иностранных артистов сократился. Мне кажется, что в кризисные времена плохо станет всем. Российские артисты теряют основной хлеб – выступление на корпоративах. Они дают 2-3 концерта в год и раз в два года проходит тур по России, а на это особо не проживешь.

Мой прогноз таков, что в ближайшие 2-3 года спрос на билеты будет понижаться. Соответственно, промоутеры будут исчезать, а рынок - чиститься"

Дмитрий Кокоулин