В Таиланде запретили игру-симулятор правителя острова

Фото: worldoftropico.com/

Власти Таиланда запретили компьютерную игру – симулятор правителя острова Tropico 5, пишет The Guardian.

Игра представляет собой экономическую стратегию, где пользователь выступает в роли главы государства. В арсенале игрока как приемы честных правителей, так и диктаторов – коррупция и террор.

По мнению цензоров министерства культуры, часть сюжета Tropico 5 может подорвать мир и порядок в Таиланде. Как именно игра может повлиять на безопасность, власти страны не уточнили.

Добавим, что 22 мая 2014 года в Таиланде представители армии в телеобращении к нации объявили о военном перевороте, он произошел через два дня после объявления о введении военного положения из-за антиправительственных акций.

Перевороту предшествовали демонстрации, в ходе которых протестующие требовали отставки правительства премьер-министра Йинглак Чинават.