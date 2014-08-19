Выплаты пострадавшим при ЧП на "синей" ветке превысили 170 млн рублей

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Общая сумма компенсаций, выплаченных пострадавшим в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, превысила 170 миллионов рублей, передает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности.

В настоящее время компенсации получили 107 пострадавших пассажиров и семьи 18 погибших. Потерпевшим выплатили 47,1 миллиона рублей наличными и еще 123,5 миллиона были переведены на банковские счета.

Всего планируется выплатить около 190 миллионов рублей, на рассмотрении комиссии находятся 159 заявлений.

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Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.