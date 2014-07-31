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ЧП

31 июля 2014, 23:38

На месте крушения Boeing 777 на Украине обнаружили новые тела погибших

комиссия расследование погибшие чп

Фото: malaysiaairlines.com

На месте падения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области все еще остаются тела погибших, сообщил представитель специалист комиссии ОБСЕ Эртугрул Апакан.

"Я не хочу говорить за экспертов, но они заявляют, что по-прежнему видят останки на месте катастрофы", — приводит слова Апакана МИА "Россия сегодня". Он также сообщил, что на месте крушения остается личных вещей, принадлежавших пассажирам.

Ранее группе международных экспертов после нескольких неудачных попыток удалось добраться до места трагедии. Также в четверг, 31 июля, в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Стороны договорились прекратить боевые действия на маршруте миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что все тела уже обнаружены. Последний самолет с останками погибших вылетел из харьковского аэропорта в Голландию 26 июля.

А 24 июля эксперты получили первые данные из бортового самописца ("черного ящика") малайзийского Boeing-777. Как заявили в Нидерландском совете по безопасности (DSB), признаков стороннего вмешательства нет.

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Полученные данные о последних технических характеристиках самолета специалисты проанализируют вместе с данными речевого самописца, которые эксперты извлекли ранее.

Нидерландский совет по безопасности координирует расследование причин крушения Boeing, а расшифровку самописцев проводит в Великобритании группа международных экспертов, в число которых вошел и представитель Межгосударственного авиационного комитета.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от города Шахтерска на востоке Украины вечером 17 июля. В результате катастрофы погибли 298 человек.

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