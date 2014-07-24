Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

24 июля 2014, 10:24

"Шоколадница" может купить сеть кофеен "Кофе Хауз"

кофе сделки кофейни свежая пресса конкуренты

Фото: M24.ru

Сеть "Шоколадница" близка к покупке своего основного конкурента – "Кофе Хауз", пишет газета "Коммерсантъ". При этом экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков считает, что цены после сделки могут подняться на 30%.

По данным источника издания, знакомого с ходом переговоров, сделка еще не закрыта, но находится в "высокой стадии готовности". При этом "Шоколадница" может занять помещения, в которых сейчас располагается "Кофе Хауз".

Оба участника сделки — крупнейшие в Москве сети кофеен, открывшиеся в 1999 ("Кофе Хауз") и 2000 ("Шоколадница") годах. Идея первой сети изначально появилась в Италии, а за основу второй было взято кафе "Шоколадница" рядом с метро "Октябрьская", которое существовало там с 1964 года.

При этом цены у конкурентов почти одинаковые - так, 150 мл кофе "американо" в "Кофе Хауз" стоит 175 рублей, а в "Шоколаднице" - 170. Еда также стоит примерно одинаково - в "Кофе Хауз" блинчики с творогом и ягодами - 235 рублей, а в "Шоколаднице" - 260 рублей.

"Кофе Хауз" до 2011 года опережала "Шоколадницу" по количеству точек, но сейчас лидирует последняя: 420 помещений, из которых более 230 в Москве, 100 в регионах и 90 франчайзинговых. У "Кофе Хауз" 226 собственных кофеен по всей России.

По мнению гендиректора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, доля "Шоколадницы" на рынке кофеен столичного региона составляет 15%, в Санкт-Петербурге — 3%, в то время как доля "Кофе Хауза" — 5% и 8% соответственно.

У каждой сети есть свои ресторанные бренды, и новые помещения, которые "Шоколадница" может получить от "Кофе Хауза", пригодятся для их развития, не исключает гендиректор консалтинговой компании "Ресткон" Елена Перепелица.

Стоит отметить, что популярность кофеен в России снижается: по данным Synovate Comcon, к концу I квартала 2014 года посещаемость кофеен упала до 13% (их опережает фастфуд — 19,7%, суши-бары — 16,4% и пиццерии — 15%).Крупнейшие участники рынка, кроме "Шоколадницы" и "Кофе Хауз", — Coffeeshop (81 заведение), Starbucks (более 75) и "Кофеин" (более 30).

Как рассказал M24.ru экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, "после сделки "Шоколаднице" придется поднять цены – нужно закупать оборудование и нанимать новый персонал, и поэтому цены постепенно вырастут на 15-20%".

Цыганков добавил, что рост будет в течение года – полутора лет, и к этому нужно будет прибавить инфляцию, которая может достигать 10%, итого средний чек может вырасти на 30%.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать