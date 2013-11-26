Объявлены лауреаты премии "Большая книга"

В Москве наградили победителей премии "Большая книга"

26 ноября в московском доме Пашкова прошла церемония награждения лауреатов национальной литературной премии "Большая книга". Первое место – у Евгения Водолазкина за роман "Лавр". Второе место присуждено Сергею Белякову за книгу "Гумилев сын Гумилева". Юрий Буйда за роман "Вор, шпион и убийца" получил третье место.

Согласно читательскому голосованию за лучшие произведения из списка 11 финалистов первое место получила книга "Тетя Мотя" Майи Кучерской. На втором и третьем местах - "Гумилев сын Гумилева" Сергея Белякова и "Лавр" Евгения Водолазкина соответственно.

Национальная литературная премия "Большая книга" вручается уже восемь лет, с 2005 года. Она не только самая крупная в России и СНГ, но и вторая в мире по величине призового фонда, уступающая лишь Нобелевской премии по литературе, - 6,1 миллиона рублей. В итоговый список премии попадает от 8 до 15 финалистов, из которых награждают троих.

Существуют также специальные номинации "За вклад в литературу", "За честь и достоинство" и "Приз читательских симпатий". Лауреатами премии становились писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Владимир Маканин, Владимир Сорокин, эссеист и москвовед Рустам Рахматуллин, поэт и переводчик Илья Кормильцев (посмертно) и многие другие.