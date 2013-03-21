Погрузиться в мир живой машинерии можно на вечеринке в стиле Steampunk

Фото: monaclub.ru

В субботу, 23 марта, в клубе Monaclub пройдет вечеринка в тематике стимпанка.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по викторианским танцам под живой струнный оркестр, поиграть в различные настольные игры, погадать, купить интересную вещицу, поучаствовать в конкурсе на лучший костюм и многое другое.

Начало - в 17:00, дресс-код - либо одежда в стиле steampunk, либо вечерние костюмы. Шляпы приветствуются.

Steampunk – это жанр фантастики, который подразумевает альтернативный вариант развития человечества. Общая стилизация жанра воссоздает элементы викторианской Англии с сильным уклоном в индустриализацию и машиностроение. Стимпанк существует как современная субкультура, имеет отражение в кино, моде, литературе. Костюмам в стиле стимпанк свойственны обилие кожи, запчастей от механизмов, корсеты и шляпы.

Купить билет на Steampunk Party можно на портале M24.ru. $2