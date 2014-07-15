Продюсер и режиссер Джаник Файзиев проведет лекцию о большом кино

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В четверг, 17 июля, в лектории кинотеатра 35 mm состоится лекция-практикум продюсера и режиссера Джаника Файзиева "Все, что вы хотели знать о большом кино: финансирование, продюсирование, съемки".
Эксперт расскажет, как создавались фильмы "Турецкий Гамбит", "Каникулы строго режима" и "Август. Восьмого", а также поделится опытом работы в документальном жанре, представив проекты "Намедни. Наша эра" и "Российская империя".
Кроме того, Джаник Файзиев ответит на вопросы слушателей. Проект организован совместно с киноклубом Кинопризыв.
Начало в 18.45. Вход свободный. Необходима регистрация
История вопросаДжаник Файзиев – выходец из актерской семьи. В кино начал сниматься в раннем детстве. Окончил актерский факультет ВГИКа. В 1980-х начал режиссерскую деятельность на телевидении. Он является автором проектов "Старые песни о главном". Файзиев режиссировал программы "Кинопанорама", "Перехват", "Намедни 61 – 91. Наша эра", "Властилин вкуса".
С 2002 года — директор Дирекции кинопроизводства Первого канала.
В 2005 году поставил фильм "Турецкий Гамбит". В 2008 году спродюсировал фильм "Адмиралъ". В 2012-м на экраны вышла картина "Август. Восьмого", режиссером которой является Джаник Файзиев.