Продюсер и режиссер Джаник Файзиев проведет лекцию о большом кино

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В четверг, 17 июля, в лектории кинотеатра 35 mm состоится лекция-практикум продюсера и режиссера Джаника Файзиева "Все, что вы хотели знать о большом кино: финансирование, продюсирование, съемки".

Эксперт расскажет, как создавались фильмы "Турецкий Гамбит", "Каникулы строго режима" и "Август. Восьмого", а также поделится опытом работы в документальном жанре, представив проекты "Намедни. Наша эра" и "Российская империя".

Кроме того, Джаник Файзиев ответит на вопросы слушателей. Проект организован совместно с киноклубом Кинопризыв.

Начало в 18.45. Вход свободный. Необходима регистрация