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Культура

15 июля 2014, 17:52

Продюсер и режиссер Джаник Файзиев проведет лекцию о большом кино

клубы продюсеры кинопризыв Джаник Файзиев Кинотеатр 35 мм кино смотреть онлайн на m24.ru

Фото: М24

В четверг, 17 июля, в лектории кинотеатра 35 mm состоится лекция-практикум продюсера и режиссера Джаника Файзиева "Все, что вы хотели знать о большом кино: финансирование, продюсирование, съемки".

Эксперт расскажет, как создавались фильмы "Турецкий Гамбит", "Каникулы строго режима" и "Август. Восьмого", а также поделится опытом работы в документальном жанре, представив проекты "Намедни. Наша эра" и "Российская империя".

Кроме того, Джаник Файзиев ответит на вопросы слушателей. Проект организован совместно с киноклубом Кинопризыв.

Начало в 18.45. Вход свободный. Необходима регистрация

История вопроса

Джаник Файзиев – выходец из актерской семьи. В кино начал сниматься в раннем детстве. Окончил актерский факультет ВГИКа. В 1980-х начал режиссерскую деятельность на телевидении. Он является автором проектов "Старые песни о главном". Файзиев режиссировал программы "Кинопанорама", "Перехват", "Намедни 61 – 91. Наша эра", "Властилин вкуса".

С 2002 года — директор Дирекции кинопроизводства Первого канала.

В 2005 году поставил фильм "Турецкий Гамбит". В 2008 году спродюсировал фильм "Адмиралъ". В 2012-м на экраны вышла картина "Август. Восьмого", режиссером которой является Джаник Файзиев.

Сюжет: Бесплатная Москва

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