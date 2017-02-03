"Москва онлайн" покажет шоу мимов среди облаков

5 февраля театр "МирЛиц" приглашает в арт-кафе "Дуров" на веселое представление мимов "Дрём-шоу". Взрослых и детей ждет яркое путешествие к чудакам, которые обитают в волшебной стране облаков. В лучших традициях лицедейства артисты будут показывать фокусы, шутить и дурачиться, вызывая смех и умиление у зрителей.

Театр "МирЛиц" родился в стенах ВТМЭИ имени Маслюкова в 2005 году и на сегодняшний день входит в пятерку лучших театров клоунады в России. Создатель и художественный руководитель – клоун-мим Максим Дорофеев. Коллектив много гастролирует, участвует в благотворительных акциях и шоу-программах на таких крупных праздниках, как День города. Смотрите прямую трансляцию шоу на портале "Москва онлайн" 5 февраля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

