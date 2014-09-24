Неупокоенный призрак Саввы Морозова: кто убил известного мецената

"Нераскрытые тайны": Загадка гибели Саввы Морозова

Рогожское – одно из самых древних и загадочных кладбищ Москвы. Старожилы утверждают, что ночью, особенно в полнолуние, по старинному некрополю лучше не ходить, если нет желания встретиться с призраком Саввы Морозова. По легенде, младший из прославленной семьи русских промышленников и меценатов является в образе призрака мужчины в длинных одеждах. Его появление сопровождается звуком, похожим на звон монет.

Савва Морозов скончался в мае 1905 года в Каннах от пулевого ранения в грудь. Однако обстоятельства его смерти до сих пор остаются неразгаданными. Одни уверены, что это было самоубийство, другие – что знаменитый промышленник и меценат был застрелен неизвестными. Но что подтолкнуло столь известного человека к роковой черте, и почему, если верить легендам, его душа и столетие спустя не успокоена? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Древнее кладбище

История возникновения самого Рогожского кладбища столь же трагична, как и истории многих московских семей былых времен, покоящихся здесь. Все началось с большой беды. В 1771 году на Москву обрушилась страшная эпидемия чумы.

"Трупы лежали на улицах, к ним боялись прикасаться. И тогда власти приказали старообрядцам самим заняться захоронением, им выделили площадку в поле, около Владимирского тракта", - утверждает историк Александр Антонов.

Чума унесла жизни не менее 50 тысяч москвичей. Все городские кладбища были закрыты. Императрица Екатерина II распорядилась производить общественные захоронения за пределами города.

"Есть четкая дата – середина сентября 1771 года, – когда здесь похоронили первого старообрядца. Удивительно, но история сохранила его имя – Матвей Сумнин. С этого времени и пошло старообрядческое Рогожское кладбище", - говорит руководитель Рогожского экскурсионно-паломнического центра Анатолий Шатохин.

Старообрядцы сохранили традицию древнерусских захоронений. Никаких изображений, ни в камне ни в дереве, только белый крест и мраморное надгробие.

"Пройдитесь по двум кладбищам старообрядческим, Преображенскому и Рогожскому, и вы по надгробиям, по надписям, увидите историю русской торговли и промышленности. Тут весь "цвет" лежит", - рассказывает Александр Антонов.

Впрочем, большинство надгробий знаменитых купцов и фабрикантов до наших дней не сохранились. В советские годы мраморные плиты Рогожского кладбища использовались для облицовки первой линии метрополитена.

"В 30-е годы Рогожское кладбище было превращено в своеобразный мраморно-гранитный карьер. Огромное количество богатых захоронений было уничтожено. Камень шел и на стройки, и на бордюры", - утверждает москвовед Алексей Дедушкин.

Из известных купеческих захоронений на Рогожском кладбище каким-то чудом уцелели фамильные склепы фабрикантов Морозовых и шерстяных королей Соловьевых. Утрачен и самый первый памятный знак, поставленный здесь еще в XVIII веке.

"Самый первый памятный крест, поставленный на братском чумном захоронении, был с виршами с четырех сторон. На них описывалась сама болезнь, как она протекала. К сожалению, это не сохранилось", - говорит Алексей Дедушкин.

Сама Рогожская слобода возникла значительно раньше некрополя, в начале XVII века, при Борисе Годунове. Она была названа в честь старинного богатого села Рогож, в которое вел Владимирский тракт, современное шоссе Энтузиастов. В слободе торговали рогожами и сеном. В 1781 году село стало уездным городом Богородском, а затем Ногинском.

"Там жили ямщики, владельцы транспортных предприятий", - поясняет Дедушкин. В самом центре Рогожской слободы, на улице Школьной, которая раньше называлась Тележной, сохранилась застройка XIX века, недавно дома были отреставрированы.

"Даже сохранилась тумба через дорогу, копия старинного масляного фонаря, и ширина самой улицы, одной из самых широких в Москве, хоть и находится на самой окраине", - говорит Алексей Дедушкин.

Сегодня старинные ямщицкие и купеческие особняки заселяют офисы, на улице много машин. Впрочем, на Тележной и сто лет назад было тесно, особенно в ярмарочные дни.

"Отсюда отправлялись подводы на Нижегородскую ярмарку, в 5 утра здесь уже пройти было невозможно, приходилось просачиваться между возами, которыми была заставлена эта улица", - объясняет Дедушкин.

Семья Морозовых

В конце XVIII века, когда старообрядцам была выделена территория под Рогожское кладбище, они стали скупать владения ямщиков, чтобы быть ближе к своему духовному центру. И к середине XIX века слобода стала по большей части старообрядческой.

Савва Морозов в Рогожской слободе никогда не жил, хотя семья, в которой 3 февраля 1862 года появился на свет будущий меценат, была старообрядческой, и родители его, и он сам часто посещали общину.

"Фамильное захоронение Морозовых, Мария Федоровна, мать Саввы, Тимофей Саввыч – отец. Он был мощный мужчина, когда он шел на свою фабрику, рабочие слышали скрип его сапогов за пять километров, и боялись, потому что он был матерый человечище и очень любил дисциплину. Но когда он возвращался домой, все больше и больше трепетал перед Марией Федоровной. Савва был в мать, волевой, по кличке Бизон", - рассказывает Александр Антонов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Савва Морозов получил прекрасное образование. Он окончил элитную гимназию и Московский Императорский Университет. В Кэмбридже будущий миллионер изучал химию и знакомился с организацией текстильного дела на фабриках в Манчестере. Впрочем, чем глубже он уходил в науку, и открывал для семя мир, тем меньше его интересовала религия.

"Он признавался потом одному из своих знакомых, что в гимназии он научился курить и не веровать в Бога. То есть, он не был до конца атеистом, но старообрядцем в полной мере тоже", - говорит кандидат исторических наук, публицист Анна Федорец.

После учебы, Савва Морозов возглавил семейный бизнес - Никольскую мануфактуру. Это было самое передовое механизированное предприятие царской России.

В феврале 1905 года по Москве поползли слухи: эгоцентричный миллионер окончательно повредился рассудком. Газетные заголовки заявляли, что он признан невменяемым, Савва Тимофеевич Морозов болен слабоумием. В это время предприниматель действительно отошел от дел.

Он сидел в своем доме в одиночестве и никого не принимал. Близкие друзья считали, что его депрессия вызвана семейной травлей. Пройдет всего три месяца, и 13 мая 1905 года Савва Морозов трагически погибнет.

"Официальная версия – самоубийство. Такую версию выдвинула французская полиция, и ее не стали оспаривать. Есть версия, что мать участвовала в гибели сына", - поясняет Анна Федорец.

Эту версию отчасти подтверждает тот факт, что семья от дальнейшего расследования гибели решительно отказалась. "Когда его матушке предлагали нанять частных сыщиков, она сказала, что и так нашу фамилию изрядно полощут, и пусть все остается как есть", - говорит Алексей Дедушкин.

Кроме того, незадолго до гибели, 17 марта 1905 года, на очередном собрании пайщиков Никольской мануфактуры, Савва Тимофеевич был отстранен от дел. На должность директора была избрана его мать, Мария Федоровна. Но могла ли она пойти на преступление?

"В советское время сложился миф, что Мария Федоровна – деспот в юбке, что она ненавидела сына и старалась ему всячески мешать. Это неправда. На самом деле, она любила сына", - говорит Федорец.

Собственно, отстранение Морозова от управления активами могло быть хитроумной операцией-прикрытием. Дело в том, что меценат увлекся большевистскими проектами, и начал финансировать партию Ленина. Современники поговаривали, что русская революция 1905 года фактически осуществлялась на его деньги, хотя к этому времени сам Савва Тимофеевич к идее свержения самодержавия уже охладел.

"Он сам уже в 1904 году пытался остановить финансирование партии, но у него это не получалось сделать. Потому что попав в эти сети, из них непросто было выпутаться. Поэтому родственники всячески помогали Морозову. Объявив его умалишенным, они могли наложить опеку на его имущество, это значило, что он не мог распоряжаться деньгами", - рассказывает Анна Федорец.

Усомниться в причастности Марии Федоровны к гибели сына можно еще и потому, что она славилась добротой и отзывчивостью, и была одной из первых благотворительниц Москвы. Щедрые пожертвования регулярно получали не только морозовские клиники на Девичьем поле, но и Рогожское кладбище, его клиники, приюты и ночлежные дома.

Фото: ИТАР-ТАСС

Архитектура столичного старообрядчества

Московское старообрядчество всегда было общиной далеко не бедной, и многие известные купцы и фабриканты были ее членами. В то же время когда начались первые захоронения на Рогожском кладбище, здесь начали строиться и храмы. Никольский, Покровский, чуть позже - Христорождественский.

Кто был архитектором Никольского храма, мы не знаем, но когда он был передан единоверцам, был приглашен архитектор Корнеев, который придал храму образ русского стиля XVI века.

Для строительства Покровского храма старообрядцы пригласили самого известного архитектора конца XVIII века, ученика Баженова, Матвея Казакова, незадолго до этого построившего здание Сената и Московского Университета на Моховой.

Богатой старообрядческой общине такой мастер был вполне по карману. Удивительно, но Покровский храм не закрывался даже в советские времена. После революции 1917 года он оставался единственным старообрядческим храмом во всей Москве.

"В 30-е годы были готовы проекты закрытия храма, но его сохранили, как говорит народная молва, благодаря Рябушинским. Они к тому времени эмигрировали в Париж, и договорились с президентом Франции, чтобы он договорился, чтобы храм не закрывали", - утверждает Анатолий Шатохин.

Христорождественский собор, не похожий на своих соседей, и имевший в своей архитектуре элементы псевдоготики, был построен в начале XIX века. По одной из местных легенд, возводили его не без участия самого Василия Баженова.

"Скорее всего, у архитектора были на руках какие-то чертежи Баженова, просто так народная молва не возникает", - считает Шатохин.

Сегодня Христорождественский собор восстановлен практически из руин, в советские времена он стоял обезглавленный. Там был устроен склад, а затем пивная. 10 лет понадобилось реставраторам, чтобы возродить храм в его первозданной красоте.

Пока нет алтаря, но зато есть возрожденные иконы, которые были написаны 200 лет назад. Старообрядцы не жалели денег на строительство, покупку икон и книг. Во времена наполеоновского нашествия кладбище спасло их сокровища от разграбления.

"Они сюда пришли 2 сентября 1812 года. В те времена главным настоятелем духовного центра был Ястребов. Он не ушел из Москвы, а все основные ценности спрятал в чумных могилах, и тем самым спас их от разграбления", - рассказывает Анатолий Шатохин.

На древней иконе архидьякона Стефана, которая чудом сохранилась до наших дней и сегодня хранится в храме, можно увидеть варварский след наполеоновских завоевателей.

"Здесь оставлены удары тяжелого предмета, о чем на иконе оставлена памятная надпись", - говорит Шатохин.

Фото: ИТАР-ТАСС

Казачье войско

Едва ли не главную роль в изгнании французов из Москвы сыграли донские казаки во главе с атаманом Платовым. Герой Отечественной войны граф Матвей Иванович Платов был истовым старообрядцем. Он даже распорядился обустроить походную церковь. Такие палатки, предназначенные для богослужения, были обычной деталью походного быта старообрядцев, которые не приняли реформы Патриарха Никона, и с тех пор подвергались гонениям.

"Передвижной храм быстро собирался и разбирался, передвигался он в походном мешке, как правило, за спиной священника, там где нужны были требы, он собирался, вешались иконы и проводилась литургия", - рассказывает Анатолий Шатохин.

Походная церковь атамана Платова, подаренная им Рогожскому кладбищу, сохранилась по сей день. В память о нем на территории установлен поклонный крест.

"Теперь каждый прихожанин или гость столицы сможет прийти и посмотреть, что такое событие было", - утверждает атаман Рогожской старообрядческой казачьей станицы Димитрий Власов.

А для членов казачьей общины поклонный крест не только символ веры, но и силы духа, готовности в любой момент встать на защиту Отечества.

"Кто-то сказал, сейчас я поле досею, и встану, кто-то, что барыши досчитает, а казаки побросали все дела, и встали на защиту веры Христовой. И за это казакам была дана кокарда, как отличительный знак, чтобы попадать в рай без каких-либо препятствий", - рассказывает житель Рогожской старообрядческой казачьей станицы Степан Нестеров.

Казаки были одними из первых поселенцев Рогожской слободы. Во время ее появления, в середине XVIII века, в этой местности проживало около 40 тысяч человек: купцы, крестьяне, казачьи семьи. Впоследствии казачья община разрослась и среди прочих старообрядцев обосновалась в районе Рогожского кладбища. Большинство казаков были воинами, они считали главной своей задачей защиту Родины и веры. И именно к этой высокой миссии готовили своих детей.

"У меня есть сын Елисей, ему 2 года. Есть такая традиция: в год казака сажали первый раз на коня. Год назад мы ездили к астраханским казакам, и мы его посадили на коня, одели рубашку, первую прическу сделали, остригли впервые, как положено", - рассказывает Степан Нестеров.

Игры, а также знаменитые казачьи песни и танцы, которые могут показаться веселым времяпрепровождением, на самом деле, имеют глубокий смысл. Так, в кулачных боях, будущие воины учились чувствовать поддержку товарищей. А музыка помогала пережить испытания.

"Песня подготавливает человека духовно к глобальным потрясениям, если погибает товарищ, отец, мать. И дух подготавливали таким образом, чтобы человек мог в любой момент продолжать защищать Родину, момента шока у казака не было, оно приходило уже после боя. И протяжные песни помогали пережить шок, подобно течению реки или порыву ветра они уносили боль", - утверждает Нестеров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня все мероприятия в Рогожской слободе проходят с обязательным участием казаков. На службах в храмах и на праздниках у них свои четко обозначенные обязанности.

"Поскольку казачество – православное воинство, есть такая обязанность стоять при входе, как на карауле при каждой службе. Если это крестные ходы, то это несение хоругвей", - объясняет Степан Нестеров.

При Екатерине II и после наполеоновского нашествия, при Александре I, старообрядцы не подвергались преследованиям, а храмы Рогожского кладбища процветали. Но с восшествия на престол Николая I для старообрядчества вновь наступили тяжелые времена.

"Сотнями и тысячами было уничтожено, сожжено, оторвано рук, вырвано языков, сожжено церквей, икон, книг старого образца. Потом волны репрессий ослабевали, потом опять возрастали", - говорит представитель РПСЦ митрополит Корнелий.

Жизнь в раю

7 июля 1856 года алтарь Покровского собора был запечатан. Сквозь стены иконостаса был просунут огромный шнур, и на нем лежали печати. Храм превратился в простую часовню, а построенный к этому времени Христорождественский собор был обращен в единоверческий.

Только 17 апреля 1905 года на основании царского манифеста о веротерпимости, Рогожские алтари были распечатаны, и в храмах вновь возобновилась литургия. Это событие считается главным в жизни российских староверов, верь Государь Император Николай II даровал им свободу.

"Это был прорыв, радость для старообрядцев, что открыли алтари, можно не озираться на полицию, и молиться", - утверждает митрополит Корнелий.

12 лет, с 1905 по 1917 старообрядцы называют золотым веком. Единоверцы со всей страны приезжали в Рогожскую слободу отпраздновать дарованную свободу.

Фото: ИТАР-ТАСС

"У меня бабушка 1899 года рождения была, и она рассказывала, что они с 1905 по 1914 год жили в раю. Старообрядцы десятинами везли с Волги рыбу, накрывали столы и бесплатно людей кормили, некуда было девать. Здесь был целый мир, целый космос старообрядческий", - рассказывает Александр Антонов.

В честь долгожданной свободы в 1912 году здесь появился памятник, единственный храм-колокольня. Старообрядцы считают его чудотворным, и эта репутация не раз подтверждалась. Например, 30 лет назад колокольня сама себе нашла звонаря.

"Это не сказка, мне приснилась колокольня в 1985 году. Я увидел ее изнутри. Я стоял в центре звукового зала, видел рифленые арки, и как в нее влетает огромная медная птица, а за ней – множество других птиц. В 1988 году я сюда пришел в следующем году стал официально кафедральным звонарем старообрядчества", - утверждает звонарь храма во имя Успения Пресвятой Богородицы Павел Маркелов.

Уникальный памятник архитектуры имел все шансы не сохраниться до наших дней. В советские годы храм использовался под склад, а в 1941 году в результате взрыва боеприпасов, колокольня сильно пострадала. Сегодня белокаменный собор полностью восстановлен.

"Колокольня должна была быть выше метров на 20. Художник-архитектор Горностаев подразумевал, что она будет взмывать с земли, как лебедь с вытянутой шеей, но поскольку в начале XX века колокольня не могла быть такой высокой, подлуковичная платформа была сокращена. И теперь колокольня скорее напоминает рыцаря, стоящего на страже", - говорит Павел Маркелов.

Сегодня многие москвичи приходят в Рогожский поселок специально послушать малиновый звон колоколов этого храма. Он, как здесь говорят, лечит душу.

"Колокол нашу глубинную память моментально тормошит. Помните рассказ Гаршина, как удар колокола спас человека от самоубийства. Это характерное свойство колокольного звука. Звон колокола напоминает, что Бог есть", - объясняет Павел Маркелов.

Заветы древних

Старообрядцы и по сей день свято чтят все законы, предписанные их церковным уставом. И крестным знамением по-прежнему осеняют себя, по заветам предков, двумя перстами. Впрочем, особенности эти распространяются не только на обряд служения, но и на весь уклад жизни.

"Они были крайне религиозными людьми, и в семье даже существовал грех мирщения, это когда приходилось по той или иной причине приходить в гости к не старообрядцам, после этого отмаливали грехи. Посуда в доме была специальная, с запечатанным дном, для гостей-нестароверов, чтобы потом не омирщиться, и не поесть из этой посуды самим", - говорит Алексей Дедушкин.

Есть особые правила и в одежде. Так, женщины обязаны ходить с покрытой головой и носить длинные сарафаны. На сарафане должно быть семь пуговиц, как заповедей божьих. Некоторые элементы одежды имеют не только мистический, но и практический смысл.

"Традиционная одежда мужчины – косоворотка – должна быть подпоясана. Косой ворот нужен, чтобы при наклонах крест нательный не выпадал из-за ворота", - считает продавец старообрядческой лавки Вероника Савина.

По верхней одежде мужчины можно определить его положение в обществе. Например, отличить священника от мирянина. "Это называется молельный кафтан. В нем имеется 40 складок, как 40 дней в пустыне. Есть еще подрясник, который прямой сзади", - говорит Вероника Савина.

Мужчины-старообрядцы носят длинные бороды, которые свидетельствуют не только о возрасте, но и о социальном статусе. "Борода – у женатого человека, показывает его статус. Бороду брить запрещалось", - утверждает Степан Нестеров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Женщинам запрещено стричь волосы. Невесту от замужней дамы легко отличить по прическе. "Когда девушка выходит замуж, ее благословляют повойником, и потом она заплетает уже не одну, а две косы", - объясняет Вероника Савина.

Однако, не все свадьбы в истории общины игрались по строгим старообрядческим канонам. Всеобщее негодование вызвал брак Саввы Морозова и Зинаиды Зиминой, ведь на момент их венчания дочь купца 2 гильдии уже была замужем, причем за родственником Саввы Тимофеевича.

"Он отбил жену у родного племянника, Сергея Викуловича Морозова - увидел и влюбился. Развел с племянником, и женился на ней сам. Конечно, скандал был очень серьезный", - рассказывает Алексей Дедушкин.

В браке с Саввой Морозовым, Зинаида прожила 19 лет. Не все в их семье шло гладко. Супруга страшно ревновала его, не могла простить роман с актрисой Марией Андреевой, о котором судачила вся Москва. Савва Тимофеевич был страстным поклонником театра.

На его средства было построено новое здание МХАТа, и потому меценат был допущен в святая святых – во время премьер он стоял за кулисами и переживал за актеров. Особенно – за красавицу Андрееву, в которую был безнадежно влюблен.

Их роман был бурным, но скоротечным, и скоро прима театра стала гражданской женой Максима Горького. Возможно, именно эта страсть стала для фабриканта поистине роковой.

"Есть версия, что его затравила жена на почве ревности", - говорит Анна Федорец.

Зинаида Морозова, женщина сильная и волевая, действительно была единственной свидетельницей трагедии, разыгравшейся в 1905 году на французском курорте. А после смерти супруга, именно она унаследовала все капиталы, акции и недвижимость на сумму более миллиона рублей.

И спустя всего два года вышла замуж за жандармского генерала Анатолия Рейнбота, с которым у нее уже давно был страстный роман. Закономерно, что современники подозревали ее в причастности к смерти Саввы Морозова, но историки эту версию считают эту версию бездоказательной.

"Зинаида Григорьевна, в отличие от своего мужа, была человеком верующим. Она его простила, даже родила ему еще одного ребенка. Если бы она его ревновала, то убила бы пораньше. А так их брак уже склеился заново", - рассказывает Анна Федорец.

Духовный центр

Старообрядцы всегда жили очень закрыто, свято храня свою веру и свои богатства. Отчасти благодаря этому, до наших дней сохранились многие уникальные артефакты. Например, икона Святого Христофора с собачьей головой, которая сегодня выставлена в Христорождественском храме.

"Христофор – мученик христианский, который был очень красивым, высоким мужчиной. И ему, как христианину, его красота мешала, и он долго просил, чтобы ему заменили его лицо на такое страшное", - утверждает Анатолий Шатохин.

Здесь же хранится и знаменитая гуслицкая книга, один из первых русских песенников. Каждый такой фолиант создавался вручную, и потом стоил целого состояния.

"Певческая книга, которая появилась в старообрядческой гуслице. Более ста лет жители занимались изготовлением таких великолепных книг вручную, здесь изображены крюки, по которым осуществляются знаменные распевы в богослужении. В XVII веке крюки были запрещены, и только благодаря старообрядцам они сохранились", - рассказывает Анатолий Шатохин.

Книги эти расходились далеко за пределы Москвы. Они сохранились в общинах на Байкале и на Дальнем Востоке, в Австралии и США, там, где сегодня обитают старообрядцы.

"Духовный центр здесь, исторический. Именно здесь проходят соборы и обряды русской старообрядческой церкви, здесь находится митрополит, духовное училище, и незримые нити ведут в дальние уголки огромного мира, куда разнесла старообрядцев история", - объясняет Шатохин.

Так случилось, что многолетние гонения крепко сплотили старообрядцев. Они всегда подставляли плечо друг другу.

"Я считаю, что это очень хорошо, когда люди живут общиной. Если например, умирал кормилец, мужчина, а семьи бывали большие, по 12-13 детей, община все на себя брала. Мой прадед Федор Моисеевич и прабабка Васса Сергеевна: когда он умер, у нее осталось на руках 5 детей, община все на себя взяла", - утверждает Анатолий Шатохин.

Староверы и сегодня живут одной семьей. В Рогожском поселке ежегодно проходят собрания общины и праздники, которые старообрядцы свято чтят.

Впрочем, в Рогожский поселок заглядывают и москвичи, не имеющие отношения к старообрядчеству. В том числе, и чтобы попробовать старинную русскую кухню. Все блюда, приготовленные в трапезной, строго по уставу. Только из натуральных продуктов, без использования искусственных добавок.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что-то мы берем от наших бабушек-дедушек, но что-то приходится и самим придумывать, домысливать. Например, кисель. Казалось бы, это ягоды с крахмалом. Но само слово происходит от "кислый". Значит, мы берем зерно, провариваем, это должно дня два покиснуть, и вот тогда уже добавляются ягоды и варится настоящий кисель", - говорит директор старообрядческой трапезной Борис Теплых.

Кстати, кисели – одни из немногих напитков, которые в старину принимали старообрядцы. Многие жидкости, кроме просто воды, были под запретом. Даже обычный чай.

"Был запрет на употребление, даже дома, нескольких даже слов: табак, кофе, чай. Одна моя знакомая рассказывала, что ее бабка говорила, я когда представлюсь, вы меня чайком-то не поминайте", - рассказывает Борис Теплых.

Тайна смерти купца

Сегодня в Рогожской слободе можно узнать не только как жили старообрядцы, но и приобрести вещи, не слишком полезные в быту, но совершенно необходимые для демонстрации казачьей удали. Рогожская слобода с каждым годом привлекает все больше гостей. И отнюдь не только старообрядцев.

Семейная усыпальница Морозовых – самый посещаемый и почитаемый памятник Рогожского кладбища. В том числе и потому, что тайна гибели Саввы Тимофеевича до сих пор не раскрыта. Так что же все таки произошло 13 мая 1905 года на французском курорте?

Услышав шум выстрела, Зинаида Морозова вбежала в гостиничный номер. Савва Тимофеевич лежал на полу с пулевым отверстием в груди. Глаза его были закрыты, руки сложены на животе. Пальцы левой опалены, а правая разжата, возле нее – браунинг. Зинаида бросилась к мужу. Прибежавшая на ее крик горничная обнаружила на столе клочок бумаги, всего несколько слов: "Прошу в моей смерти никого не винить".

Криминалистическая экспертиза, проведенная французской полицией, установила, что браунинг в принципе, могли вложить в руку потерпевшего, согнуть ее и произвести выстрел. Кроме того, многие свидетели видели в гостинице двух мужчин, которые после выстрела быстро ретировались.

"Что точно произошло тогда установить сложно, но скорее всего, его убили. Существуют разные свидетельства: университетского друга Морозова, графа Алсуфьева, свидетельства его жены, родственников, что в этот день он встретил двух человек, с которыми не хотел встречаться", - говорит Анна Федорец.

Некоторые историки утверждают, что убийство фабриканта организовали большевики. Дело в том, что Морозов подарил актрисе Андреевой именной страховой полис на 100 тысяч рублей, который можно было обналичить только в случае его смерти. Как раз в это время актриса увлеклась не только Максимом Горьким, но и большевистским движением. И, не раздумывая, отдала бы деньги на нужды партии.

"Какие самые главные искушения для рода человеческого: деньги, власть, слава, и самое страшное – женщина", - рассказывает Анатолий Шатохин.

Не исключено, что Мария Андреева могла быть причастна и к предсмертной записке фабриканта. Возможно, Савва Морозов не оставлял предсмертного письма, а слова эти написаны совсем по другому поводу.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Возможно, Андреева, находясь в больнице при смерти, надиктовала Морозову записку, а потом нижняя часть оказалась оторвана. Действительно, почерк Морозова, он нервный, в период нервного возбуждения, но это не цельный листок бумаги", - считает Анна Федорец.

Пока остается без ответа и вопрос о похоронах Саввы Тимофеевича. Если официальная версия – самоубийство, то почему его похоронили по христианскому обычаю на Рогожском кладбище.

"Это можно объяснить двумя моментами. Во-первых, существует подтверждение того, что Морозов находился в состоянии психического расстройства. Свидетельство было подписано двумя врачами. А человека, совершивший самоубийство в состоянии психического расстройства, можно хоронить на кладбище. Во-вторых, возможно родственники предоставили доказательства того, что он был убит", - говорит Федорец.

Есть и вовсе экстравагантное предположение, что известный фабрикант покоится не на Рогожском кладбище, а в семейный склеп опустили пустой гроб.

"Есть даже версия, что произошла подмена, его не убили, а он продолжал жить где-то в Сибири. Но это уже не более, чем домыслы", - утверждает Алексей Дедушкин.

Что же касается призрака, который время от времени появляется перед посетителями Рогожского кладбища, скептики считают, что все объясняется просто и скучно: люди принимают за человеческую фигуру белый надгробный крест. Однако, люди, не чуждые мистике, в этом не уверены. Они склонны думать, что душа Саввы Тимофеевича и по сей день ищет отмщения или прощения.