"Библионочь" в "Волошинке": Особенности восточных культур

Фрагмент древнеегипетской стеллы Неферхотепа. Фото: facebook.com/DomVoloshina

В ночь с 19 на 20 апреля в столице прошла вторая по счету акция "Библионочь". Библиотека имени Волошина также приняла в ней участие. В рамках программы "Тайная книга Востока. Литературное путешествие" там не только прошли выступления известных востоковедов, но и открылась выставка "Иероглиф бесконечности".

Свои лекции прочитали египтолог Виктор Солкин, индолог Инесса Картинцева и китаевед Владимир Малявин. К удивлению организаторов, за вечер библиотеку посетили более 400 человек, что говорит о большой заинтересованности москвичей культурами Востока.

Корреспондент M24.ru посетил мероприятие, послушал лекции и увидел три подлинных шедевра древнего и средневекового искусства Востока из российских частных коллекций.

Виктор Солкин начал свой рассказ с почтения памяти бывшего вице-президента Ассоциации по изучению Древнего Египта Владимира Ларченко, ушедшего из жизни в 2011 году. Он собирал книги, гравюры, рукописи, публиковал много статей о Древнем Египте.

Именно ему посвящена выставка "Иероглиф бесконечности". На ней было представлена уникальная книга монаха Бернара де Монфоконо 1719 года, мумия священного сокола и фрагмент подлинной древнеегипетской стелы Неферхотепа (бога луны, знания и древней молодости) IV века до нашей эры.

Далее Солкин прочитал лекцию о традициях и особенностях жизни в Древнем Египте. Согласно древнеегипетским текстам, временем бесконечности считалось время вращения солнца по своей орбите. Египтяне на протяжении многих тысячелетий развития своей культуры задумывались, что же такое жизнь и время. По их верованиям жизнь человеческая – это лишь короткий промежуток существования человеческой души, которая длится многие миллионы лет.

"Библионочь" в библиотеке имени Волошина. Фото: facebook.com/DomVoloshina

В Древнем Египте очень важной была категория "рех"- это знание во всех его проявлениях, в том числе и тайного языка Богов. При этом считалось, что человеческое сознание очень ограничено. Вообще, любое знание в традициях Древнего Востока человек должен получать постепенно, чтобы человек был готов к нему.

А вселенское знание и существование в человеческом теле считались вещами абсолютно несовместимыми, так как узнав всю суть мироздания, человек попросту сходил с ума и чаще всего заканчивал жизнь самоубийством.

Также Древний Египет считается одной из величайших родин медицины. Их познания в этой области были просто потрясающими: они делали трепанацию черепа, оперировали с обезболиванием, вставляли протезы зубов из слоновой кости. Кроме того, были найдены медицинские свитки по гинекологии и офтальмологии.

После окончания лекции гости могли попить чай со сладостями и обсудить услышанное. Лекция индолога Инессы Картинцевой должна была пройти в другом зале, однако все желающие не смогли там разместиться, и гости вернулись в основной зал.

Лекция Инессы Картинцевой. Фото: facebook.com/DomVoloshina

Рассказ индолога был посвящен традиции передачи священных знаний, которая до сих пор действует в Индии. А лекция китаеведа Владимира Малявина позволила прикоснуться к таинственному миру лисов, призраков и оборотней в китайской литературе. Несмотря на то, что Малявин начал свою лекцию уже около 22:00, аудитория была заполнена людьми - все места были заняты, так что некоторым пришлось стоять.

В целом, вечер прошел в дружелюбной и уютной атмосфере, и гости были благодарны организаторам за приятно проведенное время.

Все желающие смогут увидеть уникальные фотографии и сохранившиеся до наших дней древности Египта, которые выставлены в библиотеке имени Волошина, до 31 мая.

Подготовил Дмитрий Кокоулин