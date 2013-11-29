Прокатчики прекратили онлайн-показы фильма "Географ глобус пропил"

Экранизация романа Алексея Иванова "Географ глобус пропил" вышла в российский прокат в начале ноября одновременно в кинотеатрах и в сети. Однако уже через неделю видеосервисы прекратили показ из-за ультиматума кинотеатров.

Константин Хабенский. Фото: ИТАР-ТАСС

Через несколько дней после начала проката руководители двух крупных сетей кинотеатров "Синема парк" и "Каро фильм" потребовали снять ее копии из сети. Иначе они обещали снять фильм с проката в кинотеатрах, так что прокатчики уступили им, пишет газета "Ведомости".

По мнению руководителей, видеосервисы являются их конкурентами, так как аудитория фильма – молодежь, которая любит смотреть фильмы там, где им удобно. В то же время, согласно исследованиям "Невафильм Research", аудитория российских кинотеатров и аудитория, которая смотрит фильмы в сети, практически не пересекаются.

Это была первая попытка в России запустить фильм одновременно в сети и кинотеатрах, и она провалилась. Авторы картины утверждают, что пошли на такие меры, чтобы защититься от пиратов.

Стоит отметить, что авторам удалось окупить фильм за первые две недели проката. Бюджет картины составил 100 миллионов рублей, а за две недели фильм собрал 120 миллионов рублей. Причем за первую неделю в сети было собрано около 2 миллионов рублей, а в кинотеатрах - 45,5 миллионов рублей.