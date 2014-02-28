Кинотеатры "Таджикистан" и "Патриот" превратятся в культурные центры

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы намерены построить культурный центр на месте кинотеатра "Патриот" в районе Хорошево-Мневники в Северо-Западном административном округе. На месте другого кинотеатра в этом же округе, "Таджикистан", будет культурно-досуговый центр, сообщает портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на префекта СЗАО Владимира Говердовского.

По его словам, общая площадь объекта, который планируется возвести на месте первого кинотеатра, составит 20 тысяч квадратных метров. "Проект предполагает офисно-торговую составляющую и парковку на 400 мест", - отмечается в документе. Построят культурный центр на средства инвестора, без привлечения денег из городского бюджета.

Здание кинотеатра "Таджикистан" в районе Строгино в этом году будет снесно, и на его месте начнется строительство культурно-досугового центра, которое будет вестись за счет городского бюджета, сказал Говердовский. По его словам, ввести центр в эксплуатацию предполагается в 2016 году.