Театр марионеток останется в здании кинотеатра "Победа"

Кинопрокат и театр марионеток продолжат существовать вместе в здании кинотеатра "Победа". К такому решению пришли депутаты на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщается пресс-служба МГД.

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что в год 70-летия Победы в Великой Отечественной в войне в кинотеатре "планируется проведение множества мероприятий".

"Мы настроены сделать из кинотеатра "Победа" огромный культурно-досуговый центр", - добавил он.

В свою очередь, начальник управления по работе с творческими организациями Наталья Дрожникова отметила, что город не собирается продавать здание кинотеатра "Победа". Власти Москвы выделили на реставрационные работы в кинотеатре 16 миллионов рублей.

Она добавила, что после реконструкции в кинотеатре продолжится показ военно-патриотических фильмов. По ее словам, уже сверстана программа кинопоказов к 70-летию Победы

"Здание кинотеатра "Победа" будет передано учреждению культуры, при этом там по-прежнему будут проводить кинопоказы. Это совместное решение депутатов МГД‬, ветеранских, молодежных, творческих, общественных организаций города и представителей департамента имущества на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям МГД. Отрадно, что этот объект не продали, не сделали торговым центром, а отдали для развития досуговой жизни москвичей", - написал в Facebook депутат Мосгордумы Михаил Антонцев.

Ранее сообщалось, что здании бывшего кинотеатра "Победа" разместили Детский театр марионеток.

"У театра фактически никогда не было своего помещения. Недавно было принято решение реконструировать здание кинотеатра на Абельмановской улице и заселить туда театр", - сообщила художественный руководитель театра Ирина Крячун.

Напомним, реставрацию и модернизацию кинотеатра "Победа" завершат в начале 2016 года. Рабочие сохранят все элементы и части здания, расположенного на улице Абельмановская, 17-А. "Победу" планируют осовременить, но сохранить все условия для функционирования театра.

"Театр может съехать только во время начала самой реставрации, когда строители приступят к замене инженерных коммуникаций. Необходимо сделать так, чтобы возможно было использовать и кинозалы, чтобы при определенной трансформации они превращалась в театральные залы", - отметил главный архитектор проекта Борис Савин.

В настоящий момент ведутся исследовательские работы, которые завершатся приблизительно через три месяца. Проектные работы завершат осенью этого года.

После реставрации кинотеатр будет приспособлен для посещения ветеранами и людьми с ограниченными физическими возможностями.