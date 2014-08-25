Фильм "Класс коррекции" откроет фестиваль "Московская премьера"

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С 29 августа по 7 сентября в столице пройдет двенадцатый фестиваль отечественного кино "Московская премьера". Зрителям представят более 60 бесплатных киносеансов. Также в программе творческие вечера, дискуссии, встречи с авторами фильмов и ретроспективные показы.

В рамках фестиваля впервые представят ленты "9 дней и одно утро" Веры Сторожевой, "Берцы" Кати Шагаловой, "Братья Ч" Михаила Угарова, "Зимы не будет" Ильи Демичева, "Материя" Натальи Нафталиевой, "Острожский заповедник" Наташи Семашкевич, "Пациенты" Эллы Омельченко, "Последнее лето" Евгения Звездакова.

Откроет "Московскую премьеру" фильм "Класс коррекции" Ивана Твердовского. Картину назвали одной из самых успешных дебютных работ этого года. Фильм снят по одноименной книге Екатерины Мурашовой. В основе сюжета история Лены Чеховой – "белой вороны" из коррекционного класса одной из московских школ.



Фильм покажут 29 августа в киноклубе "Эльдар". Фестивальные кинопоказы также будут проходить в кинотеатре "Космос", киноклубе "Фитиль", кинозале "Классика" в Библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна и в [цурцум] кафе на Винзаводе.

Что касается ретроспективного кино, то зрителям представят картины режиссера Сергея Соловьева, известного по лентам "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства". Показы, стартующие 27 августа, приурочены к 70-летию Соловьева.

Итоги фестиваля подведут 7 сентября, в День города. Зрителям представят фильм-лауреат "Московской премьеры". Главных победителей определят путем зрительского голосования.

Добавим, что большинство кинопоказов будут благотворительными. Попасть на фестиваль можно обменяв купоны на пригласительные билеты. Купоны опубликуют в изданиях "Московский комсомолец", "За Калужской звездой" и "Звездный бульвар". Обменять купоны можно до 29 августа в Библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна, кинотеатре "Космос" и киноклубе "Эльдар".

Также зрителей ждут показы внеконкурсной программы "Вторая премьера". В кинозалах "Эльдар" и "Космос" будут транслировать ленты вышедшие в прошлом сезоне в ограниченный прокат.

"В рамках фестиваля традиционно несколько конкурсных программ – "Великолепная семерка МК" ("Космос"), "Арт-линия" ("Эльдар"), "Кино для всей семьи" ("Космос", "Эльдар"), а также во второй раз состоится конкурс "Семь дебютов" ("Фитиль"), собравший первые полнометражные фильмы молодых режиссеров", - сообщили в столичном департаменте культуры.

До официального открытия фестиваля можно увидеть фильмы программы "Московская премьера": онлайн-киноантология". Обсуждения с создателями картин проходят в [цурцум]кафе на Винзаводе.

4 сентября в Библиотеке киноискусства им. С. М. Эйзенштейна киноклуб "Кинопризыв" проведет брифинг, посвященный проблемам молодого кинематографа. В мероприятии примут участие продюсер Игорь Толстунов, режиссер и продюсер Джаник Фазиев, продюсер Илья Бачурин и другие деятели кинематографа.

Также во время фестиваля организуют выставку "Дом Тарковских. Контуры московского музея". В киноклубе "Фитиль" соберут артефакты, связанные с жизнью и творчеством Арсения и Андрея Тарковских. Открытие выставки 26 августа.