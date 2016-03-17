Кинотеатр "Пионер" признан одним из лучших в Европе

Фото: Pioner Cinema

Издательство Spotted by Locals, которое специализируется на путеводителях и приложениях для путешественников, признало московский "Пионер" одним из лучших артхаусных кинотеатров в Европе. Полный список из 48 локаций опубликован на официальном сайте издательства.

"Забудьте о попкорне и наслаждайтесь просмотров фильмов в оригинале с русскими субтитрами", – говорится в комментариях к списку о "Пионере". В пояснении добавлено, что в кинотеатре проходят многочисленные киносмотры, в том числе Московский международный кинофестиваль, 2-in-1 и 2morrow.

В рейтинг также попали кинотеатры в Париже (Le Lucernaire), Берлине (The Moviemento), Амстердаме (The Movies), Санкт-Петербурге ("Англетер"), Вене (Burgkino), Лондоне (Rich Mix) и других городах.

Кинотеатр "Пионер" в обновленном виде открылся в октябре 2009 года. В его репертуаре представлены ленты от картин Михаэля Ханеке и Ларса фон Триера до актуального мейнстрима и авторского кино.