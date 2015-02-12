В рамках "Первозданной России" пройдет День Русского географического общества

Фото: предоставлено организаторами

14 февраля на фестивале "Первозданная Россия" пройдет день Русского географического общества. Его главной темой станет фотопроект "Самая красивая страна". Путешественники, фотографы и телеведущие расскажут посетителям об экспедициях по России.

Помимо лекций организаторы устроят кинопоказы. Телеведущий и автор фильмов, посвященных дикой природе России, Иван Затевахин представит свою новую научно-популярную ленту из цикла "Экстремальная биология" – "Говорящие с белухами".

Дети смогут принять участие в конкурсе детского рисунка "Я люблю природу России" от компании Google. Задача конкурса – создать "дудл" – логотип поискового сервиса, посвященный российской природе. Автора лучшего рисунка ждут призы. Конкурс проходит в интернете, но в день РГО на фестивале будет открыта специальная зона, где юные художники, вдохновившись представленными фотографиями природы, смогут создать свой шедевр и подать его на конкурс.