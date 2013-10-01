Фестиваль независимого кино "2morrow/завтра" открылся в Москве

7-й международный фестиваль независимого кино "2morrow/завтра" пройдет в Центральном доме художника с 1 по 6 октября. В этом году организаторы "2morrow" обещают показать уникальную программу из фильмов, еще не вышедших на российские экраны.

В основной конкурс вошли такие картины, как "Жена полицейского" немецкого режиссера Филипа Гренинга, триллер о современном Китае "Ловушка" Вивиан Кю, романтическая лента французского автора Себастьяна Бетбедера "2 осени, 3 зимы". Всего в конкурсе десять картин. Кураторы программы Мотильда Энро и Алессандро Райа попытались включить в эту подборку самые значимые проекты, показанные на крупнейших кинофестивалях мира.

Кадр из фильма "Жена полицейского"

Среди гала-премьер фестиваля - фильм Ксавье Долана "Том на ферме".

Параллельная программа, которая в этом году стала конкурсной, собрала наиболее яркие киноновинки стран Северной и Южной Америки. В конкурс вошли несколько фильмов, среди которых современная готическая драма "Галлея" мексиканца Себастьяна Хофмана, "Будущее" чилийки Алисии Шерсон и лента "Немой" перуанских авторов Даниэля и Диего Вега.

Программа "Офсайд", также превратившаяся в конкурсную, включает в себя фильмы из регионов России. "Офсайд" открывается на фестивале второй раз. В прошлом году организаторы попытались заявить о существовании качественного кино и талантливых режиссеров не только в крупных городах, но и в далеких уголках нашей страны.

Сейчас кураторы программы - Мария Кувшинова и Иван Чувиляев - стремятся показать, что эти фильмы могут найти своего зрителя. В конкурс вошли совершенно разные картины, непохожие друг на друга ни по тематике, ни по киноязыку: фантастический триллер "Споры" омского автора Максима Дьячука, драма с элементами боевика "Булаг" бурятского режиссера Солбона Лыгденова, постапокалиптическая картина "Дорога" уроженца Якутии Михаила Лукачевского и многие другие.

Постер к фильму "Амели"

Если "Офсайд" нацелен только на отечественное кино, то в документальную программу "2morrow/завтра" не было включено ни одной русской ленты. Организатор программы Beat Film Festival Кирилл Сорокин говорит, что в нашей стране подходящих фильмов пока нет:

"Мы представим фильмы, которые отвечают за будущее, за "завтра", не только документального кино, но и кино вообще. Сейчас мы не показываем русских фильмов, но это не принципиальная позиция, а, к сожалению, вынужденная мера. Документальных фильмов в нашей стране не очень много в принципе, а фильмов, соответствующих современным критериям, нет вообще", - сказал M24.ru Кирилл Сорокин.

Откроется программа Beat Film Festival и фестиваль "2morrow/завтра" фильмом-эссе "Анели", разрушающим границы между документальным и художественным кино. Гибридная лента португальского режиссера Джонатана Каетта получила сразу три приза на фестивале в Локарно. Организаторы надеются, что и московские зрители оценят фильм по достоинству.

Ханукаева Раиса