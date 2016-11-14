"Мослекторий" покажет творческую встречу с киноведом Кириллом Разлоговым

16 ноября в Академии Н. С. Михалкова пройдет творческая встреча с киноведом, культурологом и президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России Кириллом Разлоговым. Слушатели узнают о создании программы "Культ кино" на телеканале "Культура", мнение эксперта о состоянии современного кинематографа и попытаются научиться анализировать режиссерскую работу.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 16 ноября в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]