14 ноября 2016, 10:58

Культура

"Мослекторий" покажет творческую встречу с киноведом Кириллом Разлоговым

16 ноября в Академии Н. С. Михалкова пройдет творческая встреча с киноведом, культурологом и президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России Кириллом Разлоговым. Слушатели узнают о создании программы "Культ кино" на телеканале "Культура", мнение эксперта о состоянии современного кинематографа и попытаются научиться анализировать режиссерскую работу.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 16 ноября в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

