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Спорт

06 августа 2014, 17:16

Кикбоксер Владимир Минеев защитил чемпионский титул по версии WKN

кикбоксинг Владимир Минеев

Владимир Минеев. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Владимир Минеев защитил титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WKN. Он одержал победу над своим соотечественником Михаилом Тютеревым единогласным решением судей.

Минеев доминировал на протяжении всего поединка, но не сумел завершить его досрочно.

Таким образом, российский кикбоксер уже год удерживает чемпионский титул, завоеванный в поединке против бразильца Тьягу Беовульфа.

За это время Минеев провел успешную защиту звания в бою против Сергея Маслобоева.

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