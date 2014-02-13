Женская сборная России по керлингу проиграла третью игру подряд

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по керлингу проиграла третий матч подряд в рамках олимпийского турнира в Сочи. Наши девушки не смогли оказать сопротивление команде Южной Кореи.

Россиянки выиграли первый энд, но затем не смогли развить успех и к пятому энду уступали 3:4. Ключевым стал седьмой энд, который наши девушки проиграли с разницей в три камня.

Встреча завершилась досрочно из-за явного преимущества южнокорейской сборной. Команды приняли решение не играть десятый энд.

Отметим, что теперь сборной России необходимо выигрывать все оставшиеся матчи для того, чтобы попасть в четверку лучших команд, которая продолжит борьбу за медали.