10 февраля 2014, 16:56

Спорт

Женская сборная России по керлингу выиграла у датчанок

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по керлингу с победы стартовала на Олимпийских играх в Сочи. В первом матче россиянки одержали победу над командой Дании со счетом 7:4.

Россиянки уверенно провели первую половину встречи и добились преимущества со счетом 4:1, однако следующие три энда проиграли - 0:3.

Таким образом, судьба встречи решалась в двух последних эндах. Сборная России не дала соперницам ни единого шанса, выиграв девятый энд - 2:0, а последний - 1:0.

Итоговый счет поединка - 7:4 в пользу сборной России.

Во втором туре россиянки сыграют с командой США. Матч пройдет 11 февраля.

Сюжет: Дневники Олимпиады
керлинг Олимпиада-2014

