18 октября 2012, 03:44

Общество

Донские казаки завершили конный поход Москва–Париж

Фото: ИТАР-ТАСС

Конный поход Москва – Париж, посвященный памяти воинов, павших в боях 1812 - 1814 годов, в среду успешно финишировал в точке назначения. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Поход стартовал 12 августа с Поклонной горы. Пройдя 2800 километров по территории шести стран, донские казаки завершили его торжественным дефиле по территории последней резиденции императора Наполеона в Фонтенбло.

"Мы все счастливы, что можем, наконец, сказать, что наш марш завершился успешно", - заявил руководитель похода и его инициатор Павел Мощалков.

Уже после финиша последнего перехода казаки прошли настоящим тожественным парадом по улицам города Монтро. Затем они возложили венок к памятнику Наполеону. Как отметил Мощалков, это сделано в знак уважения к французскому императору, "несмотря на то, что когда-то мы были врагами".

Торжественная церемония и концерт в ознаменование завершения похода пройдет в Фонтенбло 20 октября. Туда уже прибыли мастера джигитовки из Кремлевской школы верховой езды.

казаки Отечественная война 1812 конный поход жизнь в мире

Главное

