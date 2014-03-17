Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 14:24

Спорт

Каток парка Горького в зимнем сезоне посетили более 500 тысяч человек

Парк Горького закрыл зимний сезон. За четыре месяца работы каток посетило более 500 тысяч человек - примерно на 50 тысяч больше, чем в прошлом сезоне.

В этом году в интернете было куплено почти в четыре раза больше билетов на каток, чем в прошлом. В среднем на катке единовременно находилось более четырех твсяч человек. Демонтаж катка продлится до 15 апреля, над ним будут трудиться порядка 200 человек.

Важным событием зимнего сезона стало присоединение природного заказника "Воробьевы горы" к парку Горького и Нескучному саду, а также открытие спортивного комплекса "Воробьевы горы". Стоит отметить, что склоны для катания на горных лыжах и сноуборде, сноуборд-парк с фигурами для джиббинга, а также трассы для беговых лыж и тюбинга за этот сезон посетили около 11 тысяч человек.

