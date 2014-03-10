В парке Горького завершается сезон катания на коньках

В парке Горького закрывают сезон катания на коньках

В парке Горького 10 марта закрывают сезон катания на коньках, последний день работы ледовой площадки пришелся на выходной, сообщает телеканал "Москва 24". Демонтаж катка начнется 11 марта, разбирать и вывозить конструкции из парка будут в течение нескольких дней.

Каток в парке имени Горького традиционно является излюбленным местом для времяпрепровождения горожан. Ледовая площадка признана самой большой в Европе с искусственным покрытием, ее площадь составляет 18 тысяч квадратных метров.

В Парке Горького открылся самый большой каток в Европе

Этой зимой главной темой катка стали "Полеты во сне и наяву". В лед центральной аллеи катка встроили 33 тысячи светодиодов, любители активного отдыха увидили 730 разноцветных металлических трубок и лампочек, которые создали эффект "летящей" волны.

Кроме того, в этом сезоне в парке Горького начала действовать программа "Впервые на коньках", в рамках которой посетители смогли брать уроки катания. Рядом с большим катком организовали и пространство для малышей.

Напомним, этой зимой в столице работали около 1,5 тысяч катков и 51 лыжная трасса, а посещаемость московских парков достигла летних показателей.