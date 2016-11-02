Каток на ВДНХ откроют 25 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Главный каток столицы на ВДНХ откроют праздничным шоу 25 ноября, сообщает mos.ru. В новом сезоне кататься по утрам станет дешевле, а на детском катке откроется школа фигурного катания.

В этом году каток сохранит традиционную форму золотого ключика и протянется от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие".

Площадь ледовой поверхности составит более 20 тысяч квадратных метров, вместе со всей инфраструктурой площадь катка будет равна 67,3 тысячи квадратов. Одновременно на ВДНХ смогут кататься 4,5 тысячи человек. Для детей заработает отдельная ледовая площадка с кафе и комнатой матери и ребенка.

Этой зимой входные билеты на утренние сеансы по будням станут дешевле на 50 рублей. С 11:00 до 15:00 для взрослого будет стоить 300 рублей. Пенсионеры смогут кататься совершенно бесплатно по вторникам с 11:00 до 15:00.

Бесплатно выйти на лед смогут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и члены многодетных семей.

Залог за коньки в этом году становится необязательным. Теперь вместо депозита достаточно будет внести плату за аренду – 150 рублей.

Для детского катка площадью 900 квадратных метров сделают отдельный вход № 4. Дети от трех до восьми лет смогут кататься на детском катке вместе с родителями и под присмотром инструкторов. Новинкой сезона станут встречи с персонажами любимых мультфильмов – по выходным они будут помогать малышам делать первые шаги на льду и проводить для них веселые конкурсы.

Для детей от четырех до 12 лет будет работать детская школа фигурного катания. Ее откроют при поддержке Федерации фигурного катания на коньках Москвы.

Каток на ВДНХ будет работать ежедневно, кроме понедельника. Со вторника по четверг – с 11:00 до 23:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00. Каждый день с 15:00 до 17:00 будет проходить технический перерыв.