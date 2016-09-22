СКР передаст Нидерландам данные с радаров в районе крушения Boeing MH17

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Нидерланды получат в ближайшее время материалы, которые помогут в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17 14 июля 2014 года, сообщил журналистам официальный представитель СК России Владимир Маркин.

"Концерну "Алмаз-Антей" удалось получить с одного из своих заводов – Лианозовского электромеханического завода – необходимую информацию с ростовского трассового радиолокатора. Данная информация, касающаяся катастрофы, поступила в распоряжение СК России и в ближайшее время будет передана голландской стороне", – сообщил Маркин.

По его словам, Следственный комитет взаимодействует с международным уголовным следствием по делу о крушении лайнера.

Лианозовский электромеханический завод (ЛЭМЗ) входит в Концерн "Алмаз – Антей". Завод является разработчиком, производителем и обслуживающей организацией трассовых радиолокационных комплексов "Утес-Т". Комплекс предназначен для управления воздушным движением самолетов на трассах гражданской авиации и установлен, в том числе, на ростовском ТРЛК "Усть-Донецк".

В конце июля 2014 года специалисты ЛЭМЗ проводили сервисные работы, в ходе которых заменили носители информации с головных процессоров Усть-Донецкого трассового радиолокатора "Утес-Т". Аппаратура содержат данные о воздушной обстановке за июль 2014 года, в том числе – за 17 июля 2014 года в районе катастрофы малайзийского Boeing над Украиной.

В настоящее время всю хранившуюся на заводе первичную радиолокационную информацию передали российским компетентным органам для изучения и дальнейшей передачи голландской стороне, сообщили в концерне ВКО "Алмаз-Антей".



Авиакатастрофа произошла 17 июля. Самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек – все, кто находился в самолете.

