22 ноября 2016, 16:15

"Мослекторий" покажет, как женщины приходят на смену мужчинам

24 ноября Microsoft проведет ток-шоу "Не женское это дело?". Героинями встречи станут девушки с традиционно мужскими профессиями: пилот крупнейшей российской авиакомпании, профессиональный ИТ-разработчик, мастер спорта по мотокроссу, топ-менеджер международной корпорации, первый видео-блогер рунета.

Отважные женщины расскажут о том, как определили свой путь и начали подниматься по карьерной лестнице. Слушатели узнают, есть ли на самом деле гендерные стереотипы в профессиях, а также как и почему современные девушки выбирают неожиданные специальности.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 24 ноября в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

