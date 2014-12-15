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Москва 24

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15 декабря 2014, 20:15

В поселении Марушкинское в Новой Москве объявлен карантин по бешенству

карантин Новая Москва бешенство распоряжение

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

На территории поселения Марушкинское Новомосковского административного округа до 6 февраля 2015 года установили карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Карантин установлен в связи со обнаружением 5 декабря бешенства у дикого животного. Теперь в Марушкинском запрещено проведение выставок и шоу с участием животных, их продажа и вывоз за пределы территории, а также отлов диких зверей.

Напомним, в сентябре на территории района Теплый Стан Юго-Западного округа столицы также прошел карантин по бешенству. 16 сентября аналогичный карантин ввели в районе Котловка, где был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного.

В июле бешенство было диагностировано у дикого животного в поселении Новофедоровское Троицкого административного округа.

Стоит отметить, что введение карантина по бешенству чаще всего бывает в Новой Москве. На территории "старой" Москвы подобные карантины очень редки. Всего же в прошлом году в столице было выявлено 15 случаев бешенства животных.

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