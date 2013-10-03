Камеры, определяющие среднюю скорость, протестируют на Волоколамке

Фото: ИТАР-ТАСС

Экспериментальные камеры, вычисляющие среднюю скорость на участке пути, в этом году появятся в Москве на Волоколамском шоссе, рассказал М24.ru замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Калужский. В компании - производителе комплексов "Вокорд" пояснили, что пилотный проект будет проводиться на участке длиной 1 км по направлению от МКАД до метро "Тушинская".

Если тестирование комплексов пройдет удачно, их расставят по всему городу, и автомобилистов начнут штрафовать, измеряя среднюю скорость движения. Напомним, особенность новых комплексов в том, что связанные между собой камеры устанавливаются в начале и в конце участка дороги. Они передают данные о времени проезда машин в единый центр, а потом компьютер вычисляет среднюю скорость движения каждого автомобиля на этом отрезке. Исходя из этих средних цифр рассылаются "письма счастья" автомобилистам.

"Сейчас мы только запускаем пилотный проект. Решение о том, где нужны камеры, определяющие среднюю скорость, будет принято только по его результатам, - пояснил Калужский. - В пилоте будут участвовать только отечественные компании.За рубежом таких камер нет. Мы ездили в Германию, где для эксперимента производили такие комплексы, но ни разу не тестировали, потому что они запрещены законом. Считается, что, если определить движение автомобиля на определенном участке, можно понять, куда он следует, а это считается вторжением в частную жизнь". По словам замглавы ЦОДД, чтобы подобные камеры работали в России, необходимо в Правилах дорожного движения указать определение средней скорости.

Напомним, такие комплексы также хотят устанавливать подмосковные власти, эксперимент пройдет на Горьковском шоссе. В ГИБДД РФ ранее рассказывали M24.ru, что вносить изменения в законодательство для использования новых камер не понадобится. Единственное условие - движение должно быть по прямой, потому что камеры на основе ГЛОНАСС не фиксируют движение по кривой. Законодательством допускается снимок с камеры как "мгновенной" скорости движения, так и "протяженной". ГИБДД пришла к такому выводу после изучения законодательства по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, который в феврале этого года потребовал проработать вопрос использования камер нового типа. Подобные системы уже тестируются в Ульяновске и Казани. В Москве пилотный проект тоже будет проводить татарская компания "Автодория", а также московский производитель "Вокорд".

На Волоколамке протестируют камеры, определяющие среднюю скорость

Как рассказала бренд-менеджер "Вокорд" Анна Гуреева, на Волоколамском шоссе будет контролироваться участок длиной около 1 км по направлению от МКАД до метро Тушинская. "Наша система уже установлена, монтаж камер завершен, но из-за некоторых проблем с подключением к электричеству мы пока не запустились", ― отметила Гуреева. По ее словам, комплекс будет состоять из двух рубежей контроля, номер автомобиля фиксируется на начальном рубеже и на конечном. Таким образом, можно будет вычислить, за сколько минут и с какой скоростью автомобилист проехал участок. "Если водитель преодолел 1 км за минуту, значит он двигался со скоростью 60 км в час, ну а если за 30 секунд ― 120 км в час", ― пояснила Гуреева. На пилотном участке Волоколамского шоссе установят два типа камер ― контролирующие две и четыре полосы движения. "Мы попробуем оба типа, чтобы понять, какие камеры лучше работают ― с большим разрешение или с меньшим", - отметила она.

Дмитрий Калужский добавил, что большинство инноваций Москва сейчас пробует именно на Волоколамском шоссе. В частности, там уже установлены камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию. Правда, автомобилистов за это нарушение пока не штрафуют, так как власти до сих пор не убедились в четкой работе новых камер.

Первый замруководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что камеры, определяющие среднюю скорость,будут мотивировать водителей соблюдать скоростной режим на всем участке пути, а не тормозить резко перед комплексом фотовидеофиксации. "У водителя, однако, должна быть возможность проверить работу этих камер, чтобы не допускать сбоев. Современные видеорегистраторы сохраняют данные о скорости, с которой автомобиль двигался в определенный момент. Так что, в случае возникновения сомнений, автомобилист сможет сам высчитать среднюю скорость и направить жалобу", - сказал Лысаков. Напомним, производители утверждают, что камеры, фиксирующие среднюю скорость, неуловимы для "антирадаров", так как скорость вычисляется делением расстояния на время, и в составе комплексов нет специальных устройств измерения скорости с лазерным излучением.

Марина Курганская