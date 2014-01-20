У кафе на западе Москвы посетителя ранили из травматики

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 20 января около кафе на западе Москвы неизвестный ранил посетителя из травматического пистолета.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе главка полиции по городу, инцидент произошел около часа ночи у дома №1 по 1-му Сетуньскому проезду. Там между гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в результате ранил оппонента из травматического пистолета, ударил рукояткой оружия в область головы и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.