По московским меркам: Крупнейший горнолыжный комплекс столицы

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Зимой москвичи любят кататься не только на коньках, но и на лыжах - для этого необязательно покидать пределы мегаполиса. Крупнейшим горнолыжным комплексом Москвы считается комплекс "КАНТ", расположенный недалеко от станции метро "Нагорная". Спортивный комплекс был основан в 1982 году, москвичи быстро прозвали его "московскими Альпами".

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Комплекс насчитывает 17 трасс, 9 из которых - учебные. Общая протяженность трасс составляет 3 550 метров. Длина склона варьируется от 80 до 350 метров, высота - от 3 до 90 метров. Все трассы ратрачатся - снег "утаптывается" с помощью специальных машин. При необходимости горки покрываются искусственным снегом.

На территории комплекса также организованы трамплин для лыжной акробатики и сноупарк. Есть трасса и для беговых лыж. Для удобства любителей вечернего катания склоны оборудованы освещением. На базе спортивного комплекса "КАНТ" функционирует горнолыжная школа "Нагорная". Ежегодно здесь проходят обучение более шести тысяч человек.

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Лыжи и сноуборд - далеко не все, что может предложить комплекс. Здесь есть открытый каток, тюбинг, батутный комплекс, тренажерный зал, теннисные корты, студия танцев и секция по самбо. Порядка 500 тысяч человек в год посещают "КАНТ". На территории находится спортивный магазин, ресторанчик и два кафе, одно из них непосредственно на горе.

Стоимость одного подъема варьируется от 30 до 60 рублей для взрослых и от 17 до 32 рублей для детей, имеются абонементы. Для тех, у кого нет собственного снаряжения, предусмотрен прокат. Также можно воспользоваться услугами инструктора. Для пенсионеров по возрасту действует скидка 50%, а спортсмены старше 70 лет катаются и вовсе бесплатно.

Фото: предоставлено администрацией

Самым крупным в мире горнолыжным курортом считается Les Trois Valles во французских Альпах. Комплекс был основан в 1969 году по инициативе коммерческого застройщика Пьера Шнеблена. Горнолыжный комплекс объединяет три долины и включает в себя более 330 трасс. Общая протяженность спусков достигает 600 километров. Сообщение между долинами налажено: порядка 200 подъемников соединены между собой.

Более 1 500 снежных пушек гарантируют подготовленность трасс в любое время горнолыжного сезона. Также комплекс может похвастаться самыми высокими склонами в Европе. Именно здесь находится вершина Сим Карон, откуда открывается вид на один из самых красивых альпийских пейзажей по версии гида Мишлен. В 2013 году курорт был признан еще и самым лучшим в мире по версии World Ski Awards.