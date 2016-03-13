Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2016, 14:30

Политика

Нового директора Музея архитектуры имени Щусева определит конкурс

Фото: facebook.com/archmuseum

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов сообщил о том, что директора Музея архитектуры имени А. Щусева выберут из семи претендентов, подавших заявки на конкурс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого чиновника.

Место директора занимала Ирина Коробьина. Она покинула пост в декабре, после чего министерство решило объявить выявить нового управленца с помощью проверенной системы. Обладатель наиболее полной и интересной концепции займет пустующее кресло.

Среди претендентов заместитель директора музея-заповедника "Костромская слобода" Сергей Пиляк, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея Ольга Нестерцева, член правления Союза архитекторов РФ Алексей Комов, три сотрудника Музея архитектуры – заместитель директора по методической и просветительской работе Александра Степина, старший научный сотрудник Елизавета Лихачева и и. о. директора Ирина Чепкунова.

Рассматривается также кандидатура Евгении Соколовой, учащейся магистратуры Российской академии народного хозяйства.

Решение будет зависеть от выводов, которые сделает сообщество экспертов на основе конкурсных работ.

Музей имени Щусева – первый в мире специализированный музей архитектуры. Основан в 1934 году по инициативе Союза советских архитекторов. Музей носит имя своего основателя и первого директора, русского и советского архитектора Алексея Щусева.
кадровые перестановки Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева Министерство культуры РФ конкурс новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика