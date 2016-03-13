Нового директора Музея архитектуры имени Щусева определит конкурс

Фото: facebook.com/archmuseum

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов сообщил о том, что директора Музея архитектуры имени А. Щусева выберут из семи претендентов, подавших заявки на конкурс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого чиновника.

Место директора занимала Ирина Коробьина. Она покинула пост в декабре, после чего министерство решило объявить выявить нового управленца с помощью проверенной системы. Обладатель наиболее полной и интересной концепции займет пустующее кресло.

Среди претендентов заместитель директора музея-заповедника "Костромская слобода" Сергей Пиляк, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея Ольга Нестерцева, член правления Союза архитекторов РФ Алексей Комов, три сотрудника Музея архитектуры – заместитель директора по методической и просветительской работе Александра Степина, старший научный сотрудник Елизавета Лихачева и и. о. директора Ирина Чепкунова.

Рассматривается также кандидатура Евгении Соколовой, учащейся магистратуры Российской академии народного хозяйства.

Решение будет зависеть от выводов, которые сделает сообщество экспертов на основе конкурсных работ.