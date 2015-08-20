Палестинцы поймали боевого дельфина-шпиона

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Боевые пловцы палестинского движения ХАМАС поймали вооруженного израильского дельфина-шпиона, сообщают "Дни.ру".

Дельфин привлек внимание своими "подозрительными действиями" напротив порта Сектора Газа. Когда его поймали и вытащили на берег, у него нашли шпионскую аппаратуру и прибор, способный выстреливать иголками. Предположительно, израильская разведка "Моссад" пыталась отследить тренировки секретного подразделения подводников.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что израильские университеты, которые окольцовывают птиц, оснащают их устройствами слежения. Так, в 2012 году в Судане поймали орла и пытались выдать его за агента "Моссада".

В 2013 году египетский чиновник заявил, что контролируемые Израилем акулы нападают на туристов в Красном море.