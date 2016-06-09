В Пушкинском районе разбился истребитель МиГ-29

Многоцелевой истребитель МиГ-29 упал в Пушкинском районе Подмосковья, сообщил МИА "Россия сегодня" источник в экстренных службах.

МиГ-29 потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Подмосковья во время учебно-тренировочного полета.

Судьба двух пилотов пока неизвестна. На земле никто не пострадал.

В июле прошлого года истребитель МиГ-29 потерпел крушение под Краснодаром. Пилот катапультировался и выжил. Инцидент произошел около аэродрома Кущевская во время тренировочного полета, на самолете не было боекомплекта.